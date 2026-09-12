«Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»... Ρομά έστησαν ενέδρα θανάτου σε 12χρονη

Όπως καταγγέλει η γυναίκα, δεν έχει καμία σχέση με το δυστύχημα, ωστόσο κάποιοι την υπέδειξαν ψευδώς ως… υπεύθυνη και έκτοτε η ίδια και η οικογένεια της ζουν με φόβο. «Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», λέει.Πώς ξεκίνησαν όλαΉταν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της. Μετά τη λήξη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της. «Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό».Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε. Η κόρης της «…έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν», περιγράφει η μητέρα.Η μητέρα προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κόρη της τής είπε ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν και ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό.Όπως αναφέρει η ίδια, οι τέσσερις γυναίκες Ρομά που φέρεται να την ακολούθησαν, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι. «Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν».Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες και επειδή φοβάται τους Ρομά «…άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή σύντομα κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε και άρχισε να τρέχει. «Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί»,περιγράφει.Σύμφωνα με τη μητέρα, η κόρη της κατήγγειλε ότι δέχθηκε ύβρεις και ότι της πετάχτηκαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού. «Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί».Η μικρή κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.Η στιγμή που η μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις απειλές«Όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά», τόνισε η μητέρα η οποία όπως περιγράφει όταν την πλησίασε μία από τις γυναίκες της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Ωστόσο, η κατάσταση σύντομα κλιμακώθηκε καθώς οι δηλώσεις της εξαγρίωσαν τις γυναίκες οι οποίες άρχισαν να εξαπολύουν απειλές για τη ζωή της κόρης της. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”», τόνισε η μητέρα.