Νέες τουρκικές προκλήσεις στη νεκρή ζώνη στη Δένεια. Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

Εδώ και χρόνια οι τούρκοι με διάφορα προσχήματα και αφορμές βάζουν χέρι ακόμη και στη νεκρή ζώνη με διάφορους τρόπους, ακόμη και με προωθ...

Εδώ και χρόνια οι τούρκοι με διάφορα προσχήματα και αφορμές βάζουν χέρι ακόμη και στη νεκρή ζώνη με διάφορους τρόπους, ακόμη και με προωθήσεις όπως έχουμε στο παρελθόν αποκαλύψει.

Το φαινόμενο με τις παρενοχλήσεις Ελληνοκυπρίων γεωργών είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούν ...

Νέα ένταση σημειώθηκε στη νεκρή ζώνη στη Δένεια με τούρκους στρατιώτες να παρεμποδίζουν Ελληνοκύπριους γεωργούς, να σπείρουν τα χωράφια τους.



Οι γεωργοί δεν αποχώρησαν από το σημείο και συνεχίζουν τις εργασίες τους στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της Δένειας μιλώντας στη Cyprus Times.



Επιπρόσθετα ανέφερε πως οι παρενοχλήσεις είναι καθημερινές πλέον.