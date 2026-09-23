Χαμός σε πτήση από Ηράκλειο: 52χρονος προκάλεσε επεισόδιο – Τον κατέβασαν με χειροπέδες

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέσ...

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέστι, όταν ένας 52χρονος Ρουμάνος επιβάτης επέδειξε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος.Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στο έδαφος και προετοιμαζόταν για την αναχώρησή του.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος προκάλεσε ένταση και φασαρία στην καμπίνα καθώς στράφηκε εναντίον μελών του πληρώματος αλλά και επιβατών. Η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα επιθετική, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο αεροσκάφος.Μπροστά στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και καθώς δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απογείωση, ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυνση του 52χρονου από την πτήση.Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός του αεροσκάφους με χειροπέδες.Μετά την απομάκρυνσή του, η ένταση εκτονώθηκε και η διαδικασία αναχώρησης συνεχίστηκε κανονικά. Η πτήση απογειώθηκε τελικά από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι, χωρίς να σημειωθεί νέο περιστατικό.