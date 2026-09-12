MH-60R «Romeo»: Έρχονται Επτά «κυνηγοί» υποβρυχίων έως το τέλος του 2026 – Το πανίσχυρο ASW πλέγμα που στήνει το Πολεμικό Ναυτικό

Σε μια από τις σημαντικότερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών για το Πολεμικό Ναυτικό εξελίσσεται το 2026, καθώς μέσα στους επόμενους μή...





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συνδυασμό. Συνολικά επτά MH-60R Romeo και τρεις FDI HN, μέσα σχεδιασμένα εξαρχής για δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και με κορυφαίες δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.



Εκπαίδευση με τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»



Η Ελλάδα απέκτησε τα επτά MH-60R μέσω δύο συμβάσεων FMS με τις ΗΠΑ, με τα Romeo να αποτελούν ουσιαστικά την ίδια διαμόρφωση που χρησιμοποιεί το US Navy. Τα τρία πρώτα ελικόπτερα εντάχθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό τον Μάρτιο του 2024 και από τους πρώτους κιόλας μήνες άρχισε η εντατική επιχειρησιακή εκμετάλλευσή τους.



Ήδη τα τρία ελληνικά ελικόπτερα έχουν ενταχθεί πλήρως στον εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Στόλου, με τα πληρώματα να έχουν συσσωρεύσει σημαντικό αριθμό ωρών πτήσης και να εκπαιδεύονται συνεχώς σε αποστολές ανθυποβρυχιακού και αντιπλοϊκού πολέμου.



Το OnAlert.gr είχε πετάξει με το ΠΝ-76 στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΣΤΡΑΠΗ», καταγράφοντας από κοντά τις δυνατότητες του ελικοπτέρου και τη συνεργασία του με τις Μονάδες Επιφανείας. Ήδη τα Romeo έχουν πραγματοποιήσει σειρά προσνηώσεων και απονηώσεων σε ελληνικές φρεγάτες, ενώ πλέον η εκπαίδευση περνά στην επόμενη φάση, με έμφαση στη συνεργασία τους με τη νέα γενιά πλοίων.



Στο επίκεντρο βρίσκεται η FDI «ΚΙΜΩΝ», με την οποία έχουν ήδη αρχίσει συνεκπαιδεύσεις, ώστε ελικόπτερο και φρεγάτα να λειτουργούν όχι ως δύο ανεξάρτητες πλατφόρμες αλλά ως ένα ενιαίο σύστημα αισθητήρων και όπλων. Με την άφιξη και των υπόλοιπων τεσσάρων Romeo, αυτή η δυνατότητα πολλαπλασιάζεται.



Το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα περισσότερα ελικόπτερα σε διαφορετικές Μονάδες Επιφανείας και διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές, διατηρώντας παράλληλα μέσα για εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα.

Ο «εφιάλτης» των υποβρυχίων



Το MH-60R θεωρείται σήμερα το κορυφαίο επιχειρησιακά ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο στον κόσμο. Η ισχύς του επικεντρώνεται στον συνδυασμό αισθητήρων, επεξεργασίας δεδομένων και οπλικών συστημάτων. «Καρδιά» των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων του είναι το προηγμένο ποντιζόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας AN/AQS-22 ALFS. Το Romeo μπορεί να αιωρείται πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή και να κατεβάζει τον αισθητήρα σε διαφορετικά βάθη, αναζητώντας υποβρύχια ανάλογα με τις επικρατούσες ωκεανογραφικές συνθήκες.



Παράλληλα χρησιμοποιεί ηχοσημαντήρες AN/SSQ-36/53/62, με κάθε ελικόπτερο να διαθέτει 25 θέσεις για sonobuoys. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο πεδίο υποβρύχιας επιτήρησης και να μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγει στις υπόλοιπες Μονάδες του Στόλου. Το πρόγραμμα της ελληνικής προμήθειας περιλαμβάνει επίσης το ισχυρό AN/APS-153(V) Multi-Mode Radar, ενώ το ηλεκτροοπτικό σύστημα AN/AAS-44C(V) παρέχει δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων. Η αρχική αμερικανική έγκριση για την ελληνική προμήθεια περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 30 τορπίλες Mk54, 1.000 sonobuoys, 100 κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS, καθώς και πολυβόλα M240D και GAU-21.



Το Romeo συνεπώς δεν είναι αποκλειστικά «κυνηγός» υποβρυχίων. Μπορεί να αναζητήσει και να προσβάλει στόχους επιφανείας, να πραγματοποιήσει επιτήρηση, αναγνώριση, έρευνα και διάσωση και να λειτουργήσει ως προωθημένος αισθητήρας μιας ναυτικής δύναμης. Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας ΣαρικάςΈτσι, μέσα σε λίγους μήνες το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συνδυασμό. Συνολικά επτά MH-60R Romeo και τρεις FDI HN, μέσα σχεδιασμένα εξαρχής για δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και με κορυφαίες δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.Εκπαίδευση με τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»Η Ελλάδα απέκτησε τα επτά MH-60R μέσω δύο συμβάσεων FMS με τις ΗΠΑ, με τα Romeo να αποτελούν ουσιαστικά την ίδια διαμόρφωση που χρησιμοποιεί το US Navy. Τα τρία πρώτα ελικόπτερα εντάχθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό τον Μάρτιο του 2024 και από τους πρώτους κιόλας μήνες άρχισε η εντατική επιχειρησιακή εκμετάλλευσή τους.Ήδη τα τρία ελληνικά ελικόπτερα έχουν ενταχθεί πλήρως στον εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Στόλου, με τα πληρώματα να έχουν συσσωρεύσει σημαντικό αριθμό ωρών πτήσης και να εκπαιδεύονται συνεχώς σε αποστολές ανθυποβρυχιακού και αντιπλοϊκού πολέμου.Το OnAlert.gr είχε πετάξει με το ΠΝ-76 στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΣΤΡΑΠΗ», καταγράφοντας από κοντά τις δυνατότητες του ελικοπτέρου και τη συνεργασία του με τις Μονάδες Επιφανείας. Ήδη τα Romeo έχουν πραγματοποιήσει σειρά προσνηώσεων και απονηώσεων σε ελληνικές φρεγάτες, ενώ πλέον η εκπαίδευση περνά στην επόμενη φάση, με έμφαση στη συνεργασία τους με τη νέα γενιά πλοίων.Στο επίκεντρο βρίσκεται η FDI «ΚΙΜΩΝ», με την οποία έχουν ήδη αρχίσει συνεκπαιδεύσεις, ώστε ελικόπτερο και φρεγάτα να λειτουργούν όχι ως δύο ανεξάρτητες πλατφόρμες αλλά ως ένα ενιαίο σύστημα αισθητήρων και όπλων. Με την άφιξη και των υπόλοιπων τεσσάρων Romeo, αυτή η δυνατότητα πολλαπλασιάζεται.Το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα περισσότερα ελικόπτερα σε διαφορετικές Μονάδες Επιφανείας και διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές, διατηρώντας παράλληλα μέσα για εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα.Ο «εφιάλτης» των υποβρυχίωνΤο MH-60R θεωρείται σήμερα το κορυφαίο επιχειρησιακά ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο στον κόσμο. Η ισχύς του επικεντρώνεται στον συνδυασμό αισθητήρων, επεξεργασίας δεδομένων και οπλικών συστημάτων. «Καρδιά» των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων του είναι το προηγμένο ποντιζόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας AN/AQS-22 ALFS. Το Romeo μπορεί να αιωρείται πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή και να κατεβάζει τον αισθητήρα σε διαφορετικά βάθη, αναζητώντας υποβρύχια ανάλογα με τις επικρατούσες ωκεανογραφικές συνθήκες.Παράλληλα χρησιμοποιεί ηχοσημαντήρες AN/SSQ-36/53/62, με κάθε ελικόπτερο να διαθέτει 25 θέσεις για sonobuoys. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο πεδίο υποβρύχιας επιτήρησης και να μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγει στις υπόλοιπες Μονάδες του Στόλου. Το πρόγραμμα της ελληνικής προμήθειας περιλαμβάνει επίσης το ισχυρό AN/APS-153(V) Multi-Mode Radar, ενώ το ηλεκτροοπτικό σύστημα AN/AAS-44C(V) παρέχει δυνατότητα θερμικής απεικόνισης, αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων. Η αρχική αμερικανική έγκριση για την ελληνική προμήθεια περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 30 τορπίλες Mk54, 1.000 sonobuoys, 100 κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS, καθώς και πολυβόλα M240D και GAU-21.Το Romeo συνεπώς δεν είναι αποκλειστικά «κυνηγός» υποβρυχίων. Μπορεί να αναζητήσει και να προσβάλει στόχους επιφανείας, να πραγματοποιήσει επιτήρηση, αναγνώριση, έρευνα και διάσωση και να λειτουργήσει ως προωθημένος αισθητήρας μιας ναυτικής δύναμης.





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Ο «φονικός» συνδυασμός Romeo και FDI



Τα δεδομένα όμως αλλάζουν και οι επιχειρησιακές δυνατότητες εκτινάσσονται με τη συνεργασία του MH-60R με τις FDI HN. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένη ανθυποβρυχιακή σουίτα, με σόναρ γάστρας και μεταβλητού βάθους, ενώ φέρουν τορπίλες MU90 και διαθέτουν πλήρεις εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις ελικοπτέρου κατηγορίας 10 τόνων.



Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πλοίο και ελικόπτερο μπορούν να ανταλλάσσουν επιχειρησιακή εικόνα και δεδομένα. Έτσι το Romeo μπορεί να απομακρύνεται δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μίλια από τη ναυτική δύναμη, να αναζητά έναν υποβρύχιο στόχο με το δικό του σόναρ και τους sonobuoys και να μεταδίδει την εικόνα στις Μονάδες του Στόλου. Αντίστοιχα, η φρεγάτα μπορεί να κατευθύνει το ελικόπτερο σε περιοχή ενδιαφέροντος που έχει προκύψει από τους δικούς της αισθητήρες ή από πληροφορίες τρίτων μέσων.



Ουσιαστικά, το MH-60R μεταφέρει τον ανθυποβρυχιακό «ορίζοντα» της φρεγάτας πολύ μακρύτερα από το ίδιο το πλοίο. Έτσι το μοντέλο επιχειρήσεων στο οποίο επενδύει πλέον το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι πλέον οι μεμονωμένες πλατφόρμες, αλλά ένα δικτυοκεντρικό πλέγμα αισθητήρων, εναέριων μέσων, πλοίων και όπλων, μέσα στο οποίο κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργεί τόσο ως αισθητήρας όσο και ως «shooter». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Τα δεδομένα όμως αλλάζουν και οι επιχειρησιακές δυνατότητες εκτινάσσονται με τη συνεργασία του MH-60R με τις FDI HN. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένη ανθυποβρυχιακή σουίτα, με σόναρ γάστρας και μεταβλητού βάθους, ενώ φέρουν τορπίλες MU90 και διαθέτουν πλήρεις εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις ελικοπτέρου κατηγορίας 10 τόνων.Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πλοίο και ελικόπτερο μπορούν να ανταλλάσσουν επιχειρησιακή εικόνα και δεδομένα. Έτσι το Romeo μπορεί να απομακρύνεται δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μίλια από τη ναυτική δύναμη, να αναζητά έναν υποβρύχιο στόχο με το δικό του σόναρ και τους sonobuoys και να μεταδίδει την εικόνα στις Μονάδες του Στόλου. Αντίστοιχα, η φρεγάτα μπορεί να κατευθύνει το ελικόπτερο σε περιοχή ενδιαφέροντος που έχει προκύψει από τους δικούς της αισθητήρες ή από πληροφορίες τρίτων μέσων.Ουσιαστικά, το MH-60R μεταφέρει τον ανθυποβρυχιακό «ορίζοντα» της φρεγάτας πολύ μακρύτερα από το ίδιο το πλοίο. Έτσι το μοντέλο επιχειρήσεων στο οποίο επενδύει πλέον το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι πλέον οι μεμονωμένες πλατφόρμες, αλλά ένα δικτυοκεντρικό πλέγμα αισθητήρων, εναέριων μέσων, πλοίων και όπλων, μέσα στο οποίο κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργεί τόσο ως αισθητήρας όσο και ως «shooter».

Σε μια από τις σημαντικότερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών για το Πολεμικό Ναυτικό εξελίσσεται το 2026, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες ο Στόλος αναμένεται να ενισχυθεί ταυτόχρονα τόσο στην επιφάνεια όσο και στον αέρα με μέσα που αλλάζουν τα δεδομένα στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν φτάσει στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα τέσσερα MH-60R Romeo, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα απόκτησης συνολικά επτά ελικοπτέρων του συγκεκριμένου τύπου.Τα τέσσερα νέα Romeo θα προστεθούν στα τρία που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού και επιχειρούν από το Κοτρώνι, ανεβάζοντας τον αριθμό των υπερσύγχρονων ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού στα επτά.Η άφιξή τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή σημασία, καθώς συμπίπτει χρονικά με την ταχύτατη ανανέωση των κύριων Μονάδων Επιφανείας του Στόλου. Η πρώτη FDI HN, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», βρίσκεται ήδη στα χέρια του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στις 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η παράδοση της δεύτερης φρεγάτας, «ΝΕΑΡΧΟΣ». Μέχρι το τέλος του έτους ακολουθεί και η τρίτη FDI, «ΦΟΡΜΙΩΝ».