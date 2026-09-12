Λύσα από τα Τουρκικά ΜΜΕ: «Σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο... Ήρθε μπροστά στη μύτη μας»

Με ιδιαίτερη έμφαση προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, συνδέοντας την...



Αναφορές σε Δωδεκάνησα και Συνθήκες



Ο διευθυντής της Milliyet προχώρησε παράλληλα και σε ιστορικές αναφορές για το καθεστώς των Δωδεκανήσων, παρουσιάζοντας την τουρκική οπτική για την πορεία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ιταλία και, αργότερα, στην Ελλάδα.



Όπως υποστήριξε, «το Καστελόριζο και αυτά τα μικρά νησιά ήταν νησιά τα οποία, με τη Συνθήκη του Ούσι, είχαμε παραχωρήσει προσωρινά στην Ιταλία», προσθέτοντας ότι στη συνέχεια, μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία τα διατήρησε υπό τον έλεγχό της.



Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι στα πρώτα χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1924, το 1925 και το 1926, τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα νησιά αυτά.



Αναφερόμενος στη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, σημείωσε ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στις σχετικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που χαρακτήρισε «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της Δημοκρατίας», και πρόσθεσε ότι με τις συμφωνίες εκείνες τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.



Ο Σεντίρ συνέδεσε το ζήτημα των Δωδεκανήσων και με την ευρύτερη τουρκική επιχειρηματολογία περί στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών.



Όπως ανέφερε, βορειότερα υπάρχουν νησιά «των οποίων το καθεστώς κατοχυρώθηκε αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη Λωζάννη» και για τα οποία, σύμφωνα με την τουρκική θέση, προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη στρατιωτικοποίησή τους.



Υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την ίδια ερμηνεία, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα Δωδεκάνησα.



Hurriyet: «Σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο»



Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού ως «προεκλογικό σόου» σε ένα νησί περίπου 500 κατοίκων, υπογραμμίζοντας ότι το Καστελόριζο είναι ορατό με γυμνό μάτι από το Κας.



Παράλληλα, η Hürriyet επαναφέρει το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, προβάλλοντας την πάγια τουρκική ένσταση απέναντι στην ελληνική θέση για την επήρεια των νησιών. Όπως αναφέρει, η Αθήνα υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο, παρά τη μικρή έκτασή του, διαθέτει δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά.



Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνδέουν την παρουσία του πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και το ευρύτερο πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα.





Πηγή: skai.gr

Με ιδιαίτερη έμφαση προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, συνδέοντας την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και αποδίδοντάς της σαφή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet έφθασε μάλιστα στο σημείο να στείλει δημοσιογραφική αποστολή στο νησί πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού, ενώ το CNN Türk αφιέρωσε εκτενή συζήτηση στο θέμα, με χαρακτηριστικές αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας».Στο CNN Türk, η παρουσιάστρια της εκπομπής συνέδεσε ευθέως την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού με την εγγύτητα του Καστελόριζου στις τουρκικές ακτές.«Αυτοί, οι Έλληνες, επιχειρούν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει Κας και Καστελόριζο; Ας ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, απάντησε ότι «μέχρι τα τέλη Μαΐου θα βλέπουμε πολύ συχνά τον Μητσοτάκη “μπροστά στη μύτη μας”», εντάσσοντας την επίσκεψη στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.Ο Οζάι Σεντίρ χαρακτήρισε το Καστελόριζο «ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», επιμένοντας ιδιαίτερα στη γεωγραφική του θέση και στην απόστασή του από την ηπειρωτική Ελλάδα.«Η απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ακριβώς 584 χιλιόμετρα — να σας πω και τον ακριβή αριθμό, 584 χιλιόμετρα», δήλωσε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα εφαρμόζει στο Καστελόριζο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και θεωρεί ότι το νησί διαθέτει δικαιώματα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.Κατά τον ίδιο, η ελληνική θέση οδηγεί σε διεκδίκηση θαλάσσιας έκτασης περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Μεσόγειο.«Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι η Τουρκία, στον Κόλπο της Αττάλειας, δεν θα μπορεί σχεδόν ούτε να βγει στα ανοιχτά. Τόσο παράλογο είναι», υποστήριξε.