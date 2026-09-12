Φοβερό βίντεο...: Δείτε σε αργή κίνηση την παράλυση του ανθρώπινου σώματος όταν το χτυπά taser

Το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης που παραλύει τους δράστες και πως ακριβώς λειτουργεί όταν έρθει σε επαφή με γυμνό δέρμα. Υποβασταζόμενο το... μοντέλο που προσφέρθηκε για το πείραμα, προκειμένου να αντέξει τα βολτ (βίντεο)Ονομάζονται taser και είναι όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ιδιαίτερα υψηλής τάσης που μπορούν να ακινητοποιήσουν κάθε κακοποιό. Οι γνωστοί άγνωστοι Slow Mo Guys, αποφάσισαν να βιντεοσκοπήσουν σε ιδιαίτερα αργή κίνηση τον τρόπο που εκτοξεύονται τα δύο καλώδια που προκαλούν την ηλεκτρική εκκένωση, αλλά και τον τρόπο που καρφώνονται και πως επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα, μόλις έρθουν σε επαφή με το γυμνό δέρμα.Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο: