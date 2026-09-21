Lockheed T-33A: Σαν σήμερα το 1951 προσγειώνονται στην Ελευσίνα τα πρώτα ελληνικά αεριωθούμενα!

Σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1951, τα δύο πρώτα αεριωθούμενα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Τ-33Α προσγειώνονται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίν...



Οι αφίξεις των αεροσκαφών έγιναν παρουσία της ηγεσίας της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και της Αμερικανικής και Βρετανικής Αεροπορικής Αποστολής.







Το T-33 ήταν το πρώτο αεριωθούμενο αεροπλάνο που εντάχθηκε στη δύναμη της Αεροπορίας το 1951.Ακολούθησαν επιπλέον παραλαβές τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, κάποια καναδικής κατασκευής. Χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικά, μέχρι την αντικατάστασή τους από τα T-2E, επιχειρώντας με τις 361, 221και 222 Μοίρες Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης (ΜΕΕ) και τα ομώνυμα Σμήνη, 366, 367 και 368.Για πολλά χρόνια τα T-33 ήταν βαμμένα σε χρώμα ασημί, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 οπότε βάφτηκαν σε παραλλαγή «Βιετνάμ». Εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια αεροπλάνα της 222 ΜEE τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ρυμουλκά στόχων και ήταν βαμμένα πορτοκαλί. Αποσύρθηκαν το 2000.