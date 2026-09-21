Καρπενήσι: Αστυνομικός παγίδευσε δύο μέλη σπείρας τηλεφωνικών απατεώνων

Τον δάσκαλό τους βρήκαν οι δύο απατεώνες όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν με την μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης εν ενεργεία αστυνομικό και ...

Τον δάσκαλό τους βρήκαν οι δύο απατεώνες όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν με την μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης εν ενεργεία αστυνομικό και να του αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.Συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του αστυνομικού της Ασφάλειας Καρπενησίου και προσποιήθηκε τον λογιστή. Με το πρόσχημα της καταγραφής και της ασφάλισης των ηλεκτρονικών συσκευών, χρημάτων και κοσμημάτων, προς αποφυγή επιβολής προστίμου μέσω drone, προσπάθησε να τον πείσει να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο σημείο.Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι η συνομιλία με απατεώνα και αφού ενημέρωσε από το κινητό του τηλέφωνο την υπηρεσία του, συνέχιζε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον δράστη και παγίδευσε τους συνεργούς του καθώς δέχτηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας του.Οι δύο δράστες, που είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα, έφτασαν με το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο έξω από την πολυκατοικία, το στάθμευσαν και κατέβηκε ο συνοδηγός.Οταν ο δράστης εισήλθε εντός της πολυκατοικίας με απώτερο σκοπό να παραλάβει τη σακούλα με όλα τα τιμαλφή και χρήματα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας, παρόλο που προσπάθησε να διαφύγει και έσπασε το κινητό του τηλέφωνο για να αποκρύψει στοιχεία. Ταυτόχρονα συνελήφθη και ο οδηγός του οχήματος.Οι συλληφθέντες και το αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας, όπου στην καμπίνα του βρέθηκε ειδική κρύπτη που έκρυβαν τα κλοπιμαία, ενώ κάτω από το πατάκι, πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού, βρέθηκαν μια χρυσή καρφίτσα με σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα, το οποίο απεικονίζει την αρχαία αθηναϊκή κουκουβάγια.Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης