Σαν σήμερα ο δήθεν «εθνάρχης» Καραμανλής νομιμοποιεί το ΚΚΕ... 25 χρόνια μόλις μετά τον συμμοριτοπόλεμο, τις σφαγές του ΕΛΑΣ και την προσπάθεια διαμελισμού της Ελλάδος - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Το 1974 η κυβέρνηση η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανακοινώνει την υπογραφή νομοθετικού διατάγματος για τη νομιμ...

Το 1974 η κυβέρνηση η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανακοινώνει την υπογραφή νομοθετικού διατάγματος για τη νομιμοποίηση, μετά από 27 χρόνια, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και την ταυτόχρονη κατάργηση του διαβόητου νόμου 509νομιμοποίησε το ΚΚΕ.Το1974 το ΚΚΕ, η ΕΔΑ και το ΚΚΕ Εσωτερικού συμμετείχαν από κοινού στην εκλογική διαδικασία ως Ενωμένη Αριστεράλαμβάνοντας ποσοστό 9,47%.ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ..