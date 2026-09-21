«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από τη μάνα θύματος της Λιβύης

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία που σημάδεψε την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή ...

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία που σημάδεψε την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τραυματίστηκαν.Με αφορμή την επέτειο, ο Γιώργος Πεταλωτής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενος στη Γλυκερία Μεμεκίδου που ήταν μεταξύ των θυμάτων και στη συνάντησή του με τους γονείς της.«Το μόνο που ζητάω είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να θυμάστε την κόρη μου». Τουλάχιστον αυτό ας το κάνουμε», ήταν η έκκληση της μητέρας της που του ζήτσε να μεταφέρει.Η Γλυκερία συμμετείχε στην ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. Μετά τον θάνατό της, της απονεμήθηκε ο βαθμός της Υποναυάρχου.«Τρία χρόνια πριν, σε μια αποστολή «ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λιβύη , πέντε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν. Με πολλές αναπάντητες ακόμη αιτιάσεις ως προς τον σκοπό και την οργάνωσή της.Σε συζήτηση με τους γονείς της Γλυκερίας Μεμεκίδου, που συμμετείχε (της απονεμήθηκε κατόπιν ο βαθμός της Υποναυάρχου ) στην αποστολή , στο τέλος η μητέρα της με την πλέον μεστή δωρικότητα μου είπε «το μόνο που ζητάω είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να θυμάστε την κόρη μου». Τουλάχιστον αυτό ας το κάνουμε».