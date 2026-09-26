Παράρτημα της τουρκίας τα Σκόπια... Ιδρύεται Κέντρο Τουρκικών Σπουδών στο International Balkan University των Σκοπίων

Στο ιδιωτικό ίδρυμα «International Balkan University» των Σκοπίων, ιδρύθηκε κέντρο, το οποίο θα εξετάζει την Τουρκία σε περιφερειακό και ...

Στο ιδιωτικό ίδρυμα «International Balkan University» των Σκοπίων, ιδρύθηκε κέντρο, το οποίο θα εξετάζει την Τουρκία σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της πολιτικής, της οικονομίας, της γλώσσας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και συναφών επιστημονικών κλάδων, θα συμβάλλει στη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας, επιστημονικών εκδηλώσεων και δημοσιεύσεων στον τομέα των τουρκικών σπουδών υπό την αιγίδα ενός θεσμικού φορέα, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα που αναφέρεται στα Σκόπια.Το Κέντρο Τουρκικών Σπουδών ιδρύεται με πρωτοβουλία του τουρκικού ιδρύματος Maarif.Ένα Κέντρο Τουρκικών Σπουδών έχει ιδρυθεί στο Διεθνές Βαλκανικό Πανεπιστήμιο (IBU) σε συνεργασία με το Τουρκικό Ίδρυμα Maarif (TMV).Ο Πρύτανης του IBU, Καθηγητής Δρ. Λουτφί Σουνάρ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Κέντρου Τουρκικών Σπουδών εντός του πανεπιστημίου, δηλώνοντας ότι το κέντρο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή ικανότητα του IBU και την ακαδημαϊκή και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.Το κέντρο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης για υψηλής ποιότητας ερευνητικές και εκδοτικές δραστηριότητες, συνδυάζοντας την υπάρχουσα ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη του IBU με τις διεθνείς ακαδημαϊκές διασυνδέσεις του TMV.Οι τουρκικές σπουδές θα διερευνούν τις σχέσεις Τουρκίας – ΒαλκανίωνΤο Κέντρο Τουρκικών Σπουδών θα διεξάγει έρευνα για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, τις δημόσιες πολιτικές και τις περιφερειακές σχέσεις, καθώς και για την τουρκική οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση.Οι τομείς εστίασης του κέντρου θα περιλαμβάνουν την τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό, την πολιτιστική διπλωματία, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και τις συγκριτικές εκπαιδευτικές μελέτες, καθώς και επιστημονικούς κλάδους όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, τα μέσα ενημέρωσης και η επικοινωνία, και το δίκαιο.Το κέντρο θα διεξάγει δραστηριότητες όπως η δημιουργία ερευνητικών έργων και θεματικών ομάδων εργασίας, καθώς και δικτύων συνεργατικής έρευνας, η παραγωγή δεδομένων και εκθέσεων, καθώς και η προετοιμασία σημειωμάτων πολιτικής, όπως απαιτείται.Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ίδρυσης του κέντρου;Σύμφωνα με τον Πρύτανη του IBU, Καθηγητή Δρ. Λουτφί Σουνάρ, “ο πρωταρχικός στόχος ως Κέντρο Τουρκικών Σπουδών είναι να αυξήσουμε την ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου στον τομέα των Τουρκικών Σπουδών και να διεξάγουμε αυτές τις μελέτες εντός μιας βιώσιμης θεσμικής δομής. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε την Τουρκία όχι μόνο μέσα από έναν μόνο κλάδο, αλλά και μέσα από τη συμβολή διαφορετικών πεδίων όπως η πολιτική, η οικονομία, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ιστορία, η κοινωνιολογία, τα μέσα ενημέρωσης και το δίκαιο”.Η τουρκική τράπεζα Halkbank δωρίζει 20 υπολογιστές στο Λύκειο ‘Josip Broz’ στα ΣκόπιαΗ τράπεζα δήλωσε στην ανακοίνωσή της ότι η δωρεά προς το Λύκειο «Γιόσιπ Μπροζ Τίτο» στα Σκόπια, στοχεύει να συμβάλει στην παροχή καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης και εργασίας στους φοιτητές. Η Halkbank πρόσθεσε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, ιδεών και νέων ευκαιριών.ΙστορίαΗ διοίκηση του Λυκείου «Γιόσιπ Μπροζ Τίτο» δήλωσε ότι ξεκίνησε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με νέες ευκαιρίες και ψηφιακές δυνατότητες και ευχαρίστησε την Halkbank.