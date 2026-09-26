Αρχύτας ξεκινά τις πρώτες πτητικές δοκιμές …το Καθαρόαιμο Ελληνικό

Στην πιο κρίσιμη φάση του εισέρχεται το πρόγραμμα ανάπτυξης του “Αρχύτα”, του μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAS) που αναπτύσσει η Ελληνική...

Στην πιο κρίσιμη φάση του εισέρχεται το πρόγραμμα ανάπτυξης του “Αρχύτα”, του μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAS) που αναπτύσσει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), καθώς το επόμενο ορόσημο είναι η μετάβαση από το στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής στις πτητικές δοκιμές.Ταξιδιωτικοί οδηγοί και οδοιπορικάΟ “Αρχύτας”, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό στην 90ή ΔΕΘ, ανήκει στην κατηγορία Class II UAS και έχει μέγιστο βάρος 180 κιλά, δυνατότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου έως 30 κιλά και αυτονομία περίπου εννέα ωρών.Στη σημερινή του διαμόρφωση προορίζεται για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), ενώ η δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) του επιτρέπει να επιχειρεί από περιοχές χωρίς διαθέσιμο διάδρομο, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για το νησιωτικό περιβάλλον.Πίσω, ωστόσο, από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος βρίσκεται ένας ευρύτερος στόχος: η ανάπτυξη στην Ελλάδα της τεχνογνωσίας που απαιτείται για τον σχεδιασμό, την εξέλιξη και την παραγωγή σύνθετων μη επανδρωμένων συστημάτων.Το πρόγραμμα “Αρχύτας” ξεκίνησε το 2021, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Το πρόγραμμα πήρε την ονομασία του από τον Αρχύτα τον Ταραντίνο, Έλληνα πολιτικό, στρατηγό και μηχανικό, που έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης της πρώτης αυτόνομης πτητικής μηχανής παγκοσμίως.Ο “Αρχύτας” αποτελεί το μεγαλύτερο μη επανδρωμένο αερόχημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη χώρα, με την ανάπτυξή του να έχει ως βασικό στόχο όχι μόνο τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού συστήματος, αλλά και τη συσσώρευση εγχώριας τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη UAS.Το πρόγραμμα αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το αρχικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) είχε προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του συστήματος κατασκευάστηκε αρχικά το λεγόμενο “Iron Bird”, ένα μεταλλικό ομοίωμα του αεροχήματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την προσομοίωση και τον έλεγχο επιμέρους τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών του σχεδιασμού. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του “Iron Bird”, το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον μπροστά στο επόμενο και πιο απαιτητικό βήμα: την έναρξη των πτητικών δοκιμών του πραγματικού αεροχήματος.Οι πρώτες πτητικές δοκιμέςΜε βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο Δεκέμβριος του 2026 αποτελεί τον τεχνικό στόχο για τις πρώτες δοκιμές κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, ενώ την άνοιξη του 2027 αναμένεται να ακολουθήσουν οι δοκιμές μετάβασης από την κάθετη στην οριζόντια πτήση.Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν αποτελούν δεσμευτικά ορόσημα. Όπως επισημαίνεται, η μετάβαση από το στάδιο ανάπτυξης στις πτητικές δοκιμές είναι εκ των πραγμάτων η φάση με τον υψηλότερο τεχνικό κίνδυνο και τυχόν προβλήματα που θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών μπορούν να οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό επιμέρους συστημάτων και, κατ’ επέκταση, σε μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος.Η προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στον σχεδιασμό του προγράμματος, είναι η ασφάλεια των πτήσεων και η αξιοπιστία του συστήματος και όχι η τήρηση μιας ημερομηνίας με οποιοδήποτε κόστος.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, ο “Αρχύτας” δεν αντιμετωπίζεται ως μια λύση συναρμολόγησης έτοιμων επιμέρους εξαρτημάτων. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του αεροχήματος από την ΕΑΒ σε επίπεδο σχεδιασμού και η συσσώρευση τεχνογνωσίας που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε επόμενα συστήματα.