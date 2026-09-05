Πλάκα Έρευνες για 5 αγνοούμενους μετά την ανάσυρση μια νεκρής γυναίκας. Σε Αμερικανίδα εκ των τεσσάρων η σωρός...

Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμμια κτηρίου το οποίο κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί ...



Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμα πέντε άνθρωποι: οι τρεις αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμμια κτηρίου το οποίο κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.