Η τελευταία υπηρεσία του Ζ- 135 που δεν έμελλε να ξαναγυρίσει σπίτι του... 14 χρόνια από τον θάνατο του Αμεσοδρασίτη Αντώνη Κακαμανούδη

Με αφορμή την θλιβερή επέτειο από τον θάνατο του Αστυνομικού της Ομάδας "Ζ" Αντώνη Κακαμανούδη που έπεσε στο καθήκον, στη σελίδα ...









Με αφορμή την θλιβερή επέτειο από τον θάνατο του Αστυνομικού της Ομάδας "Ζ" Αντώνη Κακαμανούδη που έπεσε στο καθήκον, στη σελίδα στο fb του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης αναρτήθηκε το πρίν ένα χρόνο το παρακάτω κείμενο:Όσοι δουλεύαμε εκείνη την μέρα ακόμα θυμόμαστε τον ασύρματο να διαβιβάζει σε σταθμούς να κινηθούν για τα ΑΤΕΙ της Σινδου και μερικές στιγμές αργότερα να καλεί ασθενοφόρο.Ένας συνάδελφος, ένας μέλος της οικογένειας μας τραυματίστηκε και λίγο αργότερα μας άφησε για πάντα.Μία απλή τροχαία παράβαση έφτασε για να κόψει το νήμα της ζωής σου.Δεν σε ξεχάσαμε Αντώνη, κανένας δεν σε ξέχασε. Σε θυμόμαστε ως φίλο, ως υπόδειγμα συναδέλφου, ως το καλό παιδί που πάντα ήσουν.Όλοι είμαστε σίγουροι ότι και από εκεί ψηλά συνεχίζεις και μας προσέχεις όλους μας."Α Θ Α Ν Α Τ Ο ΣΤην τελευταία διατεταγμένη υπηρεσία έκανε στις 25/09/2012 το πρωί ο 26χρονος Μοτοσικλετιστής της Αμεσης-Δράσης Θεσσαλονίκης.Ο 26χρονος ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ Αντώνης με κωδικό κλήσης Ζ-135 δεν έμμελε να γυρίσει ξανά στο σπίτι του.Σε λίγες ημέρες παντρευόνταν δυστυχώς όμως δεν θα ξαναδεί ποτέ την αγαπημένη του αρραβωνιαστικιά και τα οικεία του αγαπημένα πρόσωπα.Η σύγκρουση με το ΙΧΕ στην συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως με την Εθνική Οδό του στέρησε την ζωή.Μία ακόμα τροχαία παράβαση που πολλοί την παίρνουν ελαφριά του στέρησε την ζωήpolicenet