Έλληνας Πολίτης, εκδότης της «Μπιρλίκ» στην Κομοτηνή λέει σε τουρκικό δίκτυο «δεν χρησιμοποιώ και δεν μου αρέσει ο όρος ελληνικά νησιά»

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Οι δηλώσεις στο A Haber και οι αναφορές στα νησιά



Στο επίμαχο τηλεοπτικό απόσπασμα, ο Ιλχάν Ταχσίν αναφέρθηκε αρχικά στα οικονομικά μεγέθη των Τούρκων επισκεπτών, κάνοντας λόγο για συνάλλαγμα που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στη συνέχεια, ωστόσο, επέλεξε να διακόψει τη ροή της ανάλυσής του για να διευκρινίσει τη στάση του απέναντι στην ορολογία.



«Εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο ελληνικά νησιά, δεν μου αρέσει», ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόσθεσε ότι, όταν γίνεται αναφορά σε «ελληνικά νησιά», ουσιαστικά αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία, διατυπώνοντας έτσι έναν ισχυρισμό που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν απαρέγκλιτα το καθεστώς του Αιγαίου.



Το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση . Ο εκδότης της «Birlik» εμφανίζεται συχνά σε τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα , μεταφέροντας ρεπορτάζ και εκτιμήσεις από τη Θράκη που κινούνται με συνέπεια στη γραμμή της Άγκυρας και των επιδιώξεων του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής .

Ένας γνώριμος δημόσιος λόγος στη Θράκη



Η δημόσια παρουσία του Ιλχάν Ταχσίν έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από την εφημερίδα «Birlik» και τις ψηφιακές πλατφόρμες που διαχειρίζεται, υιοθετεί συστηματικά ρητορική που αναπαράγει τις επίσημες τουρκικές θέσεις για τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.



Η πρόσφατη εμφάνισή του στο A Haber προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων . Το γεγονός ότι ένας Έλληνας πολίτης επιλέγει να αμφισβητήσει σε τουρκικό μέσο ακόμη και τον αυτονόητο όρο «ελληνικά νησιά» συνιστά σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ατόπημα, το οποίο ξεπερνά τα όρια της απλής δημοσιογραφικής κριτικής .









Ο εκδότης της τουρκόφωνης εφημερίδας «Birlik» και Έλληνας πολίτης δήλωσε ζωντανά στο A Haber ότι αποφεύγει τον όρο «ελληνικά νησιά» για να μην αναγνωρίζεται η κυριαρχία της Ελλάδας.Ο Ιλχάν Ταχσίν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τις δηλώσεις του στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber , όπου εμφανίστηκε σε ρόλο ανταποκριτή και σχολιαστή των ελληνοτουρκικών σχέσεων .Ο εκδότης της τουρκόφωνης εφημερίδας «Birlik» στην Κομοτηνή, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, τοποθετήθηκε σε ζωντανή σύνδεση σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου και την τουριστική κίνηση. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν χρησιμοποιεί και δεν του αρέσει ο όρος «ελληνικά νησιά».Όπως υποστήριξε ο ίδιος στη μετάδοση, η χρήση της συγκεκριμένης φράσης συνεπάγεται την αποδοχή ότι τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη γνωστή αναθεωρητική επιχειρηματολογία τουρκικών κύκλων, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον δημόσιο λόγο ενός ανθρώπου που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θράκη.