Σαν Σήμερα: 1943 η βύθιση του Βασίλισσα Όλγα

1687…. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα από βόμβα των Ενετών που πολιορκούν την Ακρόπολη. Σε πολιορκία βρίσκεται η Ακρόπολη της Αθήνας, μέσα...









1687…. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα από βόμβα των Ενετών που πολιορκούν την Ακρόπολη. Σε πολιορκία βρίσκεται η Ακρόπολη της Αθήνας, μέσα στην οποία είναι οχυρωμένη η τουρκική φρουρά της πόλης, από τους Ενετούς, υπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνι. Τα μεσάνυχτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμβρίου, που είναι πανσέληνος, μια οβίδα διαπερνά τη στέγη του Παρθενώνα και αναφλέγεται η πυρίτιδα που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό του. Η έκρηξη, που ακολουθεί, ανοίγει τον ναό στα δύο. Καταστρέφεται το τελειότερο κτίσμα της αρχαιότητας. Οι πολιορκητές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.1789…. O Τόμας Τζέφερσον τοποθετείται υπουργός Εξωτερικών επί προεδρίας Τζορτζ Ουάσινγκτον.1810…. Ο Ζαν Μπατίστ Μπερναντότε (Κάρολος ΙΔ’) “κληρονομεί” το σουηδικό θρόνο.1815…. Υπογράφεται στο Παρίσι η Πράξη της Ιεράς Συμμαχίας. Την πράξη υπογράφουν ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Α’, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος ο Α’ και ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος ο Γ’. Πρόκειται για μυστική αρχικά τριμερή συνθήκη, κύριος στόχος της οποίας είναι η αντίδραση των αυτοκρατόρων κατά των φιλελεύθερων τάσεων που είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση το 1789.1901… Αρχίζει η εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Εκτός των αγοραπωλησιών διεξάγονται και ιππικοί αγώνες.1903…. Στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου.1905…. Ο νεαρός γερμανοεβραίος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας.1920…. Επιδεινώνεται σοβαρά η υγεία του βασιλιά της Ελλάδας, Αλεξάνδρου, μετά από δάγκωμα πιθήκου.1932…. Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Ολόκληρα χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται. Μεγάλη καταστροφή και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέχουν μόνο 2 μονές.1933…. Στο Μεξικό, τρομερή καταιγίδα πλήττει την πόλη Ταμπίκο, όπου το νοσοκομείο καταρρέει και καταπλακώνει 87 άτομα. Οι νεκροί φτάνουν τους 150, ενώ στην περιοχή κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος.1934…. Το Αφγανιστάν γίνεται το 60ό μέλος της Κοινωνίας των Εθνών.1941…. Ο Σούπερμαν κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, στην ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων.1943…. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Βυθίζεται στο Λακκί της Λέρου το Αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, από γερμανική αεροπορική επιδρομή 25 γερμανικών Στούκας, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Λέρου.…. Την ίδια μέρα, οι Σοβιετικοί καταλαμβάνουν το Σμολένσκ, το μεγαλύτερο οχυρό των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο.1944…. Υπογράφεται η Συμφωνία της Καζέρτας, στην ομώνυμη κωμόπολη της Νότιας Ιταλίας μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου και των αντιστασιακών οργανώσεων, που δρουν στην Ελλάδα. Οι αντάρτικες δυνάμεις τίθενται υπό τις διαταγές του Βρετανού στρατηγού, Ρόναλντ Σκόμπι. Η ηγεσία του ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαγορεύσει στις δυνάμεις της οποιαδήποτε δράση προς κατάληψη της εξουσίας.1950…. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακαταλαμβάνουν από τους Βορειοκορεάτες τη Σεούλ κατά τον Πόλεμο της Κορέας.1953…. Η Ισπανία υπογράφει συμφωνία με τις ΗΠΑ και επιτρέπει την εγκατάσταση αεροπορικών και ναυτικών βάσεων στο έδαφός της.1957…. Κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το μιούζικαλ West Side Story του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ένα από τα κορυφαία μιούζικαλ όλων των εποχών.1960…. Οι υποψήφιοι για την προεδρία στις ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένεντι, πραγματοποιούν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικανικά χρονικά.1964…. Ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄παραδίδει την κάρα του αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου στην Ανατολική Εκκλησία. Η κάρα του αγίου επιστρέφει στην Πάτρα.1965…. Στη Βρετανία, η βασίλισσα προσφέρει στους Μπιτλς το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.1972…. 31 άτομα απανθρακώνονται από φωτιά που ξεσπά στο κέντρο ”Όσκαρ” στη Ρόδο.1982…. Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στο διεθνές μίτινγκ «Βαρδινογιάννεια» στα Χανιά η Σοφία Σακοράφα, με βολή στα 74,20 μ.1984…. Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου που προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου 1997, ημερομηνία λήξης της συμφωνίας που υπογράφηκε το 1898 μεταξύ Κίνας και Βρετανίας, ο κινεζικός στρατός θα επανακαταλάβει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετασχηματιστεί σε ειδική διοικητική ζώνη με μεγάλη αυτονομία.1999…. Επανεκλέγεται σε προεδρικό δημοψήφισμα χωρίς αντίπαλο με 93,8% Πρόεδρος της Αιγύπτου ο Χόσνι Μουμπάρακ.2000…. Στις 10:15 το βραδυ το Express Samina προσκρούει στις βραχονησίδες Πόρτες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθίζεται. Απο τους 510 επιβάτες του, 81 δεν καταφέρνουν να βγουν στη στεριά και πνίγονται.2002…. Ναυτική τραγωδία, η χειρότερη στη χώρα, πλήττει τη Σενεγάλη. Από ανατροπή του σενεγαλέζικου πλοίου «Τζούλα» μεταξύ Γκάμπιας και Σενεγάλης, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρωποι και διασώζονται μόλις 64.Σαν σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, Τόμας Στερν Έλιοτ, το 1945 ο βρετανός τραγουδιστής Μπράιαν Φέρι και το 1948 η αγγλοαυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός, Ολίβια Νιούτον Τζον.Την ίδια μέρα το 1902 πέθανε ο γερμανοεβραίος ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, Λιβάι Στρος, το 1904 ο Λευκάδιος Χερν, λευκαδίτης συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο οποίος θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας, το 1973 η ιταλίδα ηθοποιός, Άννα Μανιάνι, το 1989 δολοφονήθηκε στο Κολωνάκι από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» ο δημοσιογράφος και βουλευτής της ΝΔ, Παύλος Μπακογιάννης, το 1990 πέθανε ο ιταλός συγγραφέας, Αλμπέρτο Μοράβια, το 2003 ο βρετανός τραγουδιστής, Ρόμπερτ Πάλμερ και το 2008 ο θρυλικός αμερικανός ηθοποιός, Πολ Νιούμαν.