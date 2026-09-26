ΤΩΡΑ... Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στην Πλάκα... Τέσσερεις πλέον οι αγνοούμενοι!

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακό...
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.
Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα.
Χθες το βράδυ είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι
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