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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΤΩΡΑ... Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στην Πλάκα... Τέσσερεις πλέον οι αγνοούμενοι!

Σεπτεμβρίου 26, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακό...


Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα.

Χθες το βράδυ είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι

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