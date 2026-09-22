Η Hürriyet μας λέει... τι θα κάνουμε: Το «σχέδιο τριών σταδίων» της Ελλάδας αν επέμβει η Τουρκία για το καλώδιο

Οι συντάκτες της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, οι οποίοι παρακολουθούν επισταμένως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφουν ορισμένα στοι...

Οι συντάκτες της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, οι οποίοι παρακολουθούν επισταμένως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφουν ορισμένα στοιχεία και εικάζουν ότι γνωρίζουν το σκεπτικό των Ελλήνων σε πιθανά εμπόδια που θα θέσει η Τουρκία.Δημοσίευμα που αναφέρεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Κυπριακής Δημοκρατίας- Ισραήλ σημειώνει χαρακτηριστικά:Η Ελλάδα, προετοιμάζεται να επανεκκινήσει το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Κρήτης- Κυπριακής Δημοκρατίας- Ισραήλ, το οποίο είχε προηγουμένως ανασταλεί λόγω τουρκικών αντιρρήσεων.Τώρα, έχει αναπτύξει ένα σχέδιο τριών σταδίων για την αντιμετώπιση μιας πιθανής κρίσης. Η Αθήνα σχεδιάζει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Γαλλίας, των ΗΠΑ και της ΕΕ σε περίπτωση παρέμβασης της Τουρκίας.Η περίοδος των «ήρεμων υδάτων» που επικρατεί στις τουρκο- ελληνικές σχέσεις τα τελευταία τρία χρόνια έχει αρχίσει πρόσφατα να δείχνει σημάδια αναταραχής και το νέο ζήτημα που αναμένεται να δοκιμάσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι το έργο της Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας (GSI), μιας υποθαλάσσιας καλωδιακής σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκτείνεται από την Κρήτη έως την Κυπριακή Δημοκρατία και στη συνέχεια στο Ισραήλ.Η Αθήνα, ετοιμαζόμενη να αναβιώσει το έργο που είχε αναβληθεί πριν από σχεδόν δύο χρόνια λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας, σχεδιάζει να προχωρήσει αυτή τη φορά με την υποστήριξη της Γαλλίας.Η Ελλάδα ελπίζει να επαναλάβει την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου καλωδίου μέχρι το τέλος του έτους.Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, η Αθήνα βασίζεται στην παρέμβαση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σε πολιτικό επίπεδο και στη γαλλική εταιρεία Meridiam, η οποία απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο έργο, για να αποτρέψει μια νέα κρίση σχετικά με το έργο του καλωδίου.Αναφέρεται ότι το θέμα μπορεί να συζητηθεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ Μακρόν και Προέδρου Ερντογάν, οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η Αθήνα έχει καταρτίσει ένα τριμερές σχέδιο σε περίπτωση κλιμάκωσης των σχέσεων με την Άγκυρα παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αναμενόμενη άφιξη μονάδων της τουρκικής ακτοφυλακής στην περιοχή.Εάν η κατάσταση δεν αποκλιμακωθεί, το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει την ενεργοποίηση διπλωματικών διαύλων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας.Το τρίτο και πιο ακραίο σενάριο είναι η αποστολή πολεμικών πλοίων από την Τουρκία στην περιοχή.Σε αυτήν την περίπτωση, αναμένεται να αναπτυχθεί και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.Επιπλέον, η Αθήνα στοχεύει να αυξήσει τη διεθνή πίεση στην Τουρκία, επιδιώκοντας την υποστήριξη του Παρισιού, της Ουάσινγκτον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων, καταλήγει το δημοσίευμα.