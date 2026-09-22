ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ... Ποιες Πόλεις Της Ελλάδας Θα Βυθίζονταν Αν Έλιωναν Οι Πάγοι









Το λιώσιμο των πάγων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Η διαφορά φέτος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ συνήθως ξεκινά στα τέλη Μαΐου, φέτος ξεκίνησε στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας, το λιώσιμο της επιφάνειας των πάγων είναι πολύ «επίμονο» τους τελευταίους τέσσερις μήνες ενώ το ρεπορτάζ του CNN αναφέρει πως ήδη η επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέβει κατά μισό χιλιοστό.Οι καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν τον πρόσφατο καύσωνα στην Ευρώπη μπορεί να είναι το έναυσμα για μια από τις μεγαλύτερες απώλειες πάγου από το 1950 οπότε και άρχισαν οι επίσημες μετρήσεις.Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι κάτι τόσο απλό και ούτε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο τα περιθώρια του πλανήτη στενεύουν και πρέπει άμεσα οι χώρες να επανεξετάσουν την πράσινη πολιτική τους.Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να επανέρχονται στην επικαιρότητα και οι λίγο παλαιότερες εφαρμογές που με μια φουτουριστική διάθεση δείχνουν τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με το τι θα συμβεί αν λιώσουν οι πάγοι και ποιες πόλεις μπορεί να χαθούν κυριολεκτικά. Σε έναν διαδραστικό χάρτη, στον οποίο μπορεί κανείς να δει τις επιπτώσεις από το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης του νερού της θάλασσας μπορεί κανείς να δει τι θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα.Στο χειρότερο σενάριο, εκείνο δηλαδή σύμφωνα με το οποίο η στάθμη θα ανέβει κατά 60 μέτρα, οι πόλεις που δε θα υπάρχουν θα είναι:-Το κέντρο της Αθήνας.-Ο Πειραιάς-Η Καλαμάτα-Η Θεσσαλονίκη-Το Άργος-Το Μεσολόγγι-Η ΠρέβεζαΗ θάλασσα θα φτάσει μέχρι τη Λάρισα, την Έδεσσα και τη Βέροια. Παραδόξως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος και άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο παραμένουν στη θέση τους.