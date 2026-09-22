ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ... Ποιες Πόλεις Της Ελλάδας Θα Βυθίζονταν Αν Έλιωναν Οι Πάγοι

Μετά από τα επαναλαμβανόμενα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν στη Γροιλανδία, οι επιστήμονες καταλήγουν πως την περασμένη εβδομ...
Μετά από τα επαναλαμβανόμενα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν στη Γροιλανδία, οι επιστήμονες καταλήγουν πως την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η μεγαλύτερη απώλεια επιφάνειας πάγου προς τη θάλασσα: 11 δισεκατομμύρια τόνοι πάγου έπεσαν στο νερό σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN. Για να κατανοήσουμε πιο καλά το μέγεθος, οι ειδικοί τονίζουν πως η επιφάνεια αυτή που χάθηκε αντιστοιχεί σε 4.4 εκατομμύρια πισίνες ολυμπιακού μεγέθους.
Οι καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν τον πρόσφατο καύσωνα στην Ευρώπη μπορεί να είναι το έναυσμα για μια από τις μεγαλύτερες απώλειες πάγου από το 1950 οπότε και άρχισαν οι επίσημες μετρήσεις.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι κάτι τόσο απλό και ούτε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο τα περιθώρια του πλανήτη στενεύουν και πρέπει άμεσα οι χώρες να επανεξετάσουν την πράσινη πολιτική τους.
Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να επανέρχονται στην επικαιρότητα και οι λίγο παλαιότερες εφαρμογές που με μια φουτουριστική διάθεση δείχνουν τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με το τι θα συμβεί αν λιώσουν οι πάγοι και ποιες πόλεις μπορεί να χαθούν κυριολεκτικά. Σε έναν διαδραστικό χάρτη, στον οποίο μπορεί κανείς να δει τις επιπτώσεις από το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης του νερού της θάλασσας μπορεί κανείς να δει τι θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα.
Στο χειρότερο σενάριο, εκείνο δηλαδή σύμφωνα με το οποίο η στάθμη θα ανέβει κατά 60 μέτρα, οι πόλεις που δε θα υπάρχουν θα είναι:
-Το κέντρο της Αθήνας.
-Ο Πειραιάς
-Η Καλαμάτα
-Η Θεσσαλονίκη
-Το Άργος
-Το Μεσολόγγι
-Η Πρέβεζα
Η θάλασσα θα φτάσει μέχρι τη Λάρισα, την Έδεσσα και τη Βέροια. Παραδόξως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος και άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο παραμένουν στη θέση τους.
Δείτε και εσείς τι προβλέπει ο χάρτης εδώ
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