Έκατσε στον «άξονα» ο Σουλτάνος... Το πρόγραμμα του Τράμπ για σήμερα Τρίτη ΔΕΝ περιλαμβάνει συνάντηση με τον ισλαμιστή Ερντογάν

Ο Λευκός Οίκος δεν υποχώρησε στις πιέσεις της Τουρκικής Προεδρίας, η οποία απαιτούσε συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλ...

Ο Λευκός Οίκος δεν υποχώρησε στις πιέσεις της Τουρκικής Προεδρίας, η οποία απαιτούσε συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ με τον ισλαμιστή ηγέτη της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.Έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη το πολυπόθητο τετ-α-τετ των δύο προέδρων. Η άρνηση του Αμερικανού Πλανητάρχη για την πραγματοποίηση της συνάντησης που προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, προκάλεσε μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο.Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ερντογάν είναι εξοργισμένος και με τον Μπάρακ, ο οποίος προσπάθησε και χθες να αλλάξει την απόφαση, αλλά και με τον ίδιο τον Πρόεδρο Τράμπ.Προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος για την αρνητική αυτή εξέλιξη, ο οποίος δεν έγινε ακόμα γνωστός. Ο κ. Μπάρακ, που γνώριζε προφανώς την απόφαση από χθες το μεσημέρι, έκανε δηλώσεις σε Τούρκους και ξένους δημοσιογράφους, για να τονίσει την εξαιρετική σχέση του κ. Τράμπ με τον Ερντογάν.Πάντως, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε δύο νέες συναντήσεις για σήμερα Τρίτη: Αυτή με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και το τετ-α-τετ του Αμερικανού Πλανητάρχη με τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας.