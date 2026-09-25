ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΓΚΡΕΜΙΣΑΜΕ.... Η μοναδική κατάρριψη τουρκικού F-16 σε αερομαχία στο Αιγαίο έγινε από ελληνικό Mirage 2000!

Η 8η Οκτωβρίου 1996, ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στο Αιγαίο, όταν ένα σχηματισμός τουρκικών μαχητικών F-16C/D από την 192 Filo του Μπαλίκ...
Η 8η Οκτωβρίου 1996, ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στο Αιγαίο, όταν ένα σχηματισμός τουρκικών μαχητικών F-16C/D από την 192 Filo του Μπαλίκεσιρ σηκώθηκε και πήρε την συνήθη κατεύθυνση προς τα δυτικά.
Στα readiness της Τανάγρας ήχησε ο συναγερμός και ελάχιστα λεπτά αργότερα δύο Mirage 2000EGM βρέθηκαν στον αέρα.
Στο χειριστήριο του ενός Mirage 2000ΕGM βρισκόταν ο – τότε – υποσμηναγός Α.Γρίβας νούμερο «2” στο ζευγάρι του. Η συνάντηση των Mirage 2000 με τα τουρκικά F-16 έγινε δυτικά της Χίου μεταξύ των 6 και 10 ν.μ.
Αμέσως ζητήθηκε από τα τουρκικά μαχητικά να αποχωρήσουν από την περιοχή και να επιστρέψουν στον διεθνή εναέριο χώρο, αλλά εκείνα επέμειναν και ξεκίνησε η εμπλοκή δυτικά της Χίου.
Στα χειριστήρια του διθέσιου F-16D βρισκόταν ο Οσμάν Τσιλεκλί επίσης υποσμηναγός με εκπαιδευτή τον σμηναγό Ναίλ Ερντογάν. Η εμπλοκή ήταν σκληρή και οι Τούρκοι επιχείρησαν να τραβήξουν σε χαμηλό ύψος τα ελληνικά Mirage 2000, όπου τα F-16 υπερτερούn σε απόδοση.
Ο υποσμηναγός Α.Γρίβας απασφάλισε, όπως συνηθιζόταν σε όλη την δεκαετία του ’90, όταν φαινόταν ότι οι Τούρκοι εισβολείς θα επέμεναν να πάρουν την «ουρά” των ελληνικών μαχητικών.
Και τότε έγινε: Σε μία παρατεταμένη στροφή κι ενώ το ελληνικό μαχητικό είχε πάρει την ουρά του τουρκικού F-16, ασυναίσθητα (πρέπει κάποις να βρεθεί στο χειριστήριο ενός μαχητικό σε μια παρατεταμένη στροφή για να καταλάβει κανείς πως το δάκτυλο μπορεί κατά λάθος να πατήσει το κουμπί) ένα από τα βλήματα μικρής ακτίνας δράσης R-550 Magic II, έφυγε από το ελληνικό μαχητικό.
Μετά από πτήση ελάχιστων δευτερολέπτων κι ενώ μέσα στα χειριστήρια του διθέσιου μαχητικού ηχούσαν σε τρελό το RWR της Loral που έδειχνε ότι εναντίον τους είχε εκτοξευθεί νβλήμα αέρος-αέρος, καρφώθηκ στην ουρά του F-16.
Η έκρηξη ήταν τεράστια, βασικά το F-16D έγινε μια πύρηνη μπάλα από την μέση και πίσω. Μέχρι σήμερα είναι η μία και μοναδική παγκοσμίως κατάρριψη F-16 παγκοσμίως!
Ο Οσμάν Τσιλεκλί, κατάφερε να εκτιναχθεί όταν το αεροσκάφος του δέχθηκε την γιγάντια «κλωτσιά” και άρχισε να πέφτει σε περιδίνηση. Ο σμηναγός Ναίλ Ερντογάν σεν τα κατάφερε και πλήρωσε τις φιλοδοξίες της Άγκυρας στο Αιγαίο.
Η ελληνική νίκη ολοκληρώθηκε με την περισυλλογή του Οσμάν Τσιλεκλί από ελληνικό ελικόπτερο έρευνας-διάσωσης και την νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Χίου. pentapostagma.gr
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