Άσκηση ΑΝΤΙΟΧΟΣ 26: Στο επίκεντρο Παλλαϊκή Άμυνα και Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης... Ξεκίνησε από εχθές 24 Σεπτεμβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026 η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ –...



Η ενεργοποίηση του μηχανισμού της Παλλαϊκής Άμυνας και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης μέσω της άσκησης «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26» υπενθυμίζει την κρίσιμη ανάγκη για διαρκή ετοιμότητα και άριστη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερα για ευαίσθητες γεωγραφικά περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη, η διαρκής εκπαίδευση του διοικητικού μηχανισμού σε σενάρια διαχείρισης κρίσεων δεν αποτελεί τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά θεμελιώδη πυλώνα θωράκισης της εθνικής ασφάλειας και προστασίας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε κάθε μορφής απειλή.

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026 η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26», καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με τη συμμετοχή στρατιωτικών και πολιτικών φορέων.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, βασικός στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι ο ουσιαστικός έλεγχος της επιχειρησιακής σχεδίασης της Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ), καθώς και η δοκιμή του Συστήματος Συναγερμού μέσα από την πρακτική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.Φορέας χειρισμού και εποπτείας της μεγάλης άσκησης είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με την κινητοποίηση του συνόλου των δομών ΠΑΜ – ΠΣΕΑ της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των αρμόδιων Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.Σε τοπικό επίπεδο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ολοκλήρωσε την απαραίτητη προετοιμασία με ειδική ενημέρωση του στελεχιακού δυναμικού της στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη, υπό την καθοδήγηση του Γραμματέα Δημήτρη Γαλαμάτη, διασφαλίζοντας τον πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των σεναρίων.