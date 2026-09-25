Δεν ξεχνάμε τον ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΧΟΥΤΗ: O 19χρονος φαντάρος που έγινε ΗΡΩΑΣ... προσπαθώντας ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΚΟΣΜΟ στο Ναυάγιο του Σάμινα!!!

Έδωσε την ίδια του τη ζωή για να σώσει του συνανθρώπους του, στο ναυάγιο του «Σάμινα», ανοιχτά της Πάρου. Και ήταν μόλις 19 χρονών... Καν...



Έδωσε την ίδια του τη ζωή για να σώσει του συνανθρώπους του, στο ναυάγιο του «Σάμινα», ανοιχτά της Πάρου. Και ήταν μόλις 19 χρονών...



Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τον Βασίλη Ραχούτη.



Τον 19χρονο φαντάρο που πνίγηκε το 2000 παλεύοντας με τα κύματα στη θάλασσα της Πάρου, προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους του που κινδύνευαν στο ναυάγιο του πλοίου «Εξπρές Σάμινα».







Για τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος η θυσία του αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και υπευθυνότητας στον όρκο που έχουν δώσει να υπερασπίζονται τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του τόπου. Τον 19χρονο φαντάρο που πνίγηκε το 2000 παλεύοντας με τα κύματα στη θάλασσα της Πάρου, προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους του που κινδύνευαν στο ναυάγιο του πλοίου «Εξπρές Σάμινα».Για τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος η θυσία του αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και υπευθυνότητας στον όρκο που έχουν δώσει να υπερασπίζονται τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του τόπου.



Κάθε χρόνο στο χώρο της προτομής του, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στα Καμένα Βούρλα τελείτε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.



Το χρονικό της τραγωδίας





26 Σεπτεμβρίου 2000, ώρα 22:15, νήσος Πάρος. Το Ε/Γ-Ο/Γ Εξπρές Σάμινα της εταιρείας Minoan Flying Dolphins παρεκκλίνει της καθορισμένης πορείας του και προσκρούει στο σύμπλεγμα βραχονησίδων Πόρτες, δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Στο θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) το περιστατικό αρχικά δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, οι επιβαίνοντες επικοινωνούν με τηλεοπτικούς σταθμούς και δίνουν την πραγματική διάσταση του συμβάντος.



Το Σάμινα βυθίζεται!



Πάνω στο Σάμινα επικρατεί χάος. Άνθρωποι τρέχουν αριστερά και δεξιά, προκειμένου να βρουν κάποιο μέσο να σωθούν, άλλοι πηδούν στα αφρισμένα κύματα, ενώ η συσκότιση (αποτέλεσμα ηλεκτρικής βλάβης) δυσχεραίνει τις προσπάθειες επιβατών και πληρώματος να διαφύγουν. Το καράβι βυθίζεται μέσα σε περίπου 25 λεπτά.



Το ΥΕΝ αφυπνίζεται, κινητοποιεί το Λιμεναρχείο Πάρου και διατάσσει όλα τα παραπλέοντα σκάφη να σπεύσουν στον τόπο της τραγωδίας, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως οκτώ μποφόρ. Πρώτοι φτάνουν οι ψαράδες της Πάρου που σώζουν δεκάδες ναυαγούς, ενώ στη «μάχη» ρίχνονται τα σκάφη του Λιμενικού, αλλά και βρετανικά πολεμικά που συμμετέχουν σε άσκηση.

