Κατέρρευσε διώροφο κτήριο μετά από έκρηξη στην Πλάκα, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός...

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτήριο απένα...



Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο. Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.



Για έντονη οσμή που προηγήθηκε της έκρηξης στο παλιό διώροφο κτήριο που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα κάνουν λόγο κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί και φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.



«Είδα το κτήριο να καταρρέει, υπήρχε οσμή»



Όπως προαναφέρθηκε, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έντονη οσμή πριν από το περιστατικό.



«Βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτήριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν. Ήταν μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι, μετά μας είπαν ότι έγινε από υγραέριο», είπε εργαζόμενη στην περιοχή μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτηση που της έγινε για το εάν υπήρχε έντονη οσμή πριν σημειωθεί το περιστατικό.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτήριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός το οποίο κατέρρευσε, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.