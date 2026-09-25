Τραμπ σε Σι: Εσείς έχετε χιλιάδες χρόνια ιστορίας, εμείς είμαστε κληρονόμοι της Αθήνας, της Σπάρτης, της Ρώμης και της Ιερουσαλήμ

Ειδική αναφορά στην αρχαία Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Ρώμη και την Ιερουσαλήμ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά τη δι...

Ειδική αναφορά στην αρχαία Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Ρώμη και την Ιερουσαλήμ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά τη διάρκεια του λαμπρού δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του Πενγκ Λιγιουάν, θέλοντας να καταδείξει ότι οι τέσσερις πόλεις εκπροσωπούν τους πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, των οποίων κληρονόμος είναι οι ΗΠΑ.«Από τη μία πλευρά, η Κίνα αντλεί δύναμη από χιλιάδες χρόνια ιστορίας και παράδοσης, από τον Σουν Τζου έως τον Σουν Γιατ Σεν· εμείς, οι Αμερικανοί, κληρονομούμε μια παρακαταθήκη πίστης που εκτείνεται από την Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους θριάμβους της Σπάρτης και την ελευθερία που διακηρύχθηκε στη Φιλαδέλφεια (Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ υιοθετήθηκε στις 4 Ιουλίου 1776) πριν από 250 χρόνια» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.«Ως ηγέτες των δύο εθνών μας, τόσο ο Πρόεδρος Σι όσο και εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας -όπως εδώ στη Νέα Υόρκη- είναι ισχυρότεροι από ποτέ, από την εποχή που τα πρώτα εμπορικά πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι της Νέας Υόρκης για να φτάσουν στις όχθες του Μαργαριταρένιου ποταμού».«Αμερικανοί και Κινέζοι ανέκαθεν αντάλλασσαν αγαθά, γνώσεις, έθιμα και ιδέες.Αυτό αποτέλεσε τη βάση του εμπορίου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των χωρών μας και, μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές».«Με αυτό το πνεύμα φιλίας, έχω την τιμή να προσφέρω στον Πρόεδρο Σι ένα δώρο φιλοτεχνημένο από έναν εξαιρετικό Αμερικανό καλλιτέχνη -έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως- το οποίο σχεδιάστηκε σε προσωπική συνεργασία με τη Μελάνια και εμένα.»Ο φαλακρός αετός αποτελεί εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενσαρκώνει το ελεύθερο πνεύμα της Αμερικής που υψώνεται περήφανα. Ελπίζουμε ότι θα βρει μια ωραία θέση, μια υπέροχη θέση στο Πεκίνο…» σημείωσε ο Τραμπ.«Πρόεδρε Σι, κυρία Πενγκ, Η Μελάνια κι εγώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πραγματοποιήσατε αυτό το ταξίδι… ένα μακρύ ταξίδι προς την Αμερική, κατά τη διάρκεια της επετείου των 250 ετών μας.»Θα ήθελα να υψώσω το ποτήρι μου και να προτείνω μια πρόποση προς τιμήν του Προέδρου Σι… για τη μακρόχρονη σχέση μεταξύ Κίνας και Αμερικής.».«Και βρισκόμαστε όλοι εδώ, σήμερα και απόψε, για να τιμήσουμε και τους δύο σας και να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήρθατε στην Αμερική».Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εκτενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας εκ νέου για την «παγίδα του Θουκυδίδη», αλυσίδα πολιτικών γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ και την Κίνα σε πορεία στρατιωτικής σύγκρουσης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την Ταϊβάν.Tο 2015, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και έναν εδραιωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται.