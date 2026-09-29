Ελληνικά F-16 πάνω από τη Λευκωσία ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου, δείτε βίντεο





Η παρουσία των F-16 αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα ξεχωρίσουν στη φετινή στρατιωτική παρέλαση, η οποία, σύμφωνα με το κυπριακό υπουργείο Άμυνας, θα είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.



Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα εμφανή παρουσία στους εορτασμούς, με τα F-16 να πραγματοποιούν διελεύσεις πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Η παρουσία ελληνικών μαχητικών είχε επανέλθει στους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας το 2025, όταν δύο F-16 Viper πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς είχε από τη Δευτέρα ενημερώσει το κοινό για τις προγραμματισμένες πτήσεις, διευκρινίζοντας ότι αποτελούν μέρος των προετοιμασιών για την παρέλαση και ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.