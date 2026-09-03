Τέμπη: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι 3

Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρ...

Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί.Ακολουθώντας την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά οι δικαστές στέλνουν στο εδώλιο τον πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος (τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος), ο Ευάγγελος Φαλάρας (επικεφαλής της πυροσβεστικής), ο Βασίλης Παπαγεωργίου (Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας) και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στα τέλη Ιουλίου, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ζητούσε να στηθεί Ειδικό Δικαστήριο και να δικαστεί ο πρώην υφυπουργός για παράβαση καθήκοντος. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητούσε να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Πυροσβεστικής.Επίσης, ζητούσε την απαλλαγή για ακόμη τρεις κατηγορούμενους. Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητούσε να διαχωριστεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για άλλο αδίκημα.Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου που δόθηκε υπό άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο του 2025 ο κ. Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Είχε παραδώσει γραπτό υπόμνημα στο οποίο υποστήριζε ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.Ο Κώστας Αγοραστός από την πλευρά του είχε δηλώσει: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικων υπαλληλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογη και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικου. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους». Πηγή: skai.gr