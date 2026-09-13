Συνελήφθη 13χρονος που θώπευσε συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου στην Αχαΐα

Μια 12χρονη μαθήτρια Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή της μέσα στον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με...
Μια 12χρονη μαθήτρια Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή της μέσα στον χώρο του σχολείου.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ένας 13χρονος μαθητής και, όπως κατήγγειλε, τη θώπευσε.
Η μητέρα της 12χρονης ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Πηγή: tempo24.news
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