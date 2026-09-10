Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο»... Εντός 10 ωρών! Εξευτελισμός εχθρού, ταχύτητα-ακρίβεια, πλήγμα υπόδειγμα!

Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο» αποτελεί το τέλειο υπόδειγμα μιας καταδρομικής επιχείρησης εντός του εχθρικού εδάφους. Οι Ισραηλινοί εισέβαλαν, ...
Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο» αποτελεί το τέλειο υπόδειγμα μιας καταδρομικής επιχείρησης εντός του εχθρικού εδάφους. Οι Ισραηλινοί εισέβαλαν, χτύπησαν και έφυγαν καταστρέφοντας όχι μόνο τους στόχους τους αλλά κυρίως το ηθικό των αντιπάλων τους.
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΥΚΑ
ΠΗΓΗ: HISTORY POINT
Οι συγκρούσεις ήταν συχνές κυρίως στον αέρα και με σοβιετική συμμετοχή υπέρ των Αιγυπτίων. Οι Ισραηλινοί όμως αποφάσισαν να πιέσουν τα πράγματα εξαπολύοντας μια καταδρομική επιχείρηση βαθιά στο αιγυπτιακό έδαφος δυτικά της Διώρυγας του Σουέζ.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από κοινού από τη Διοίκηση Τεθωρακισμένων και το Ναυτικό του Ισραήλ. Η διοίκηση ανατέθηκε στον αντισυνταγματάρχη Μπαρούχ Χαρέλ. Την επιχείρηση θα εκτελούσαν ισραηλινά τμήματα με κυριευμένα αιγυπτιακά άρματα, οχήματα και στολές.
Έτσι συγκεντρώθηκαν εκ λαφύρων έξι άρματα Τ-55 και τρία τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) BTR-50. Έκαστο άρμα θα διοικείτο από αξιωματικό, ενώ τα πληρώματά τους αποτελούνται από έμπειρα στελέχη της σχολής τεθωρακισμένων του ισραηλινού στρατού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
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