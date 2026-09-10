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Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο»... Εντός 10 ωρών! Εξευτελισμός εχθρού, ταχύτητα-ακρίβεια, πλήγμα υπόδειγμα!

Σεπτεμβρίου 29, 2026

   Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο» αποτελεί το τέλειο υπόδειγμα μιας καταδρομικής επιχείρησης εντός του εχθρικού εδάφους. Οι Ισραηλινοί εισέβαλαν, ...

  



Η Επιχείρηση «Ψιλόβροχο» αποτελεί το τέλειο υπόδειγμα μιας καταδρομικής επιχείρησης εντός του εχθρικού εδάφους. Οι Ισραηλινοί εισέβαλαν, χτύπησαν και έφυγαν καταστρέφοντας όχι μόνο τους στόχους τους αλλά κυρίως το ηθικό των αντιπάλων τους.

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΥΚΑ
ΠΗΓΗ: HISTORY POINT

Το 1967 το Ισραήλ επιτέθηκε αιφνιδιαστικά κατά των Αράβων αντιπάλων του καταφέρνοντας τους τρομακτικά πλήγματα (Πόλεμος Έξι Ημερών). Παρόλα αυτά οι Αίγυπτος του Νάσερ δεν αποδέχτηκε την ήττα της και για τρία περίπου χρόνια συνεχίστηκε ένας ακήρυκτος πόλεμος (Πόλεμος Φθοράς) μεταξύ Ισραηλινών και Αιγυπτίων.

Οι συγκρούσεις ήταν συχνές κυρίως στον αέρα και με σοβιετική συμμετοχή υπέρ των Αιγυπτίων. Οι Ισραηλινοί όμως αποφάσισαν να πιέσουν τα πράγματα εξαπολύοντας μια καταδρομική επιχείρηση βαθιά στο αιγυπτιακό έδαφος δυτικά της Διώρυγας του Σουέζ.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από κοινού από τη Διοίκηση Τεθωρακισμένων και το Ναυτικό του Ισραήλ. Η διοίκηση ανατέθηκε στον αντισυνταγματάρχη Μπαρούχ Χαρέλ. Την επιχείρηση θα εκτελούσαν ισραηλινά τμήματα με κυριευμένα αιγυπτιακά άρματα, οχήματα και στολές.

Έτσι συγκεντρώθηκαν εκ λαφύρων έξι άρματα Τ-55 και τρία τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) BTR-50. Έκαστο άρμα θα διοικείτο από αξιωματικό, ενώ τα πληρώματά τους αποτελούνται από έμπειρα στελέχη της σχολής τεθωρακισμένων του ισραηλινού στρατού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

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