Καίγεται η Μόσχα: Πυκνός καπνός και φωτιές από φονικές επιδρομές ουκρανικών drones σε διυλιστήριο - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί (19.09.2026), τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογ...

Another morning view from Moscow: fires still burning and smoke rising over the city after the overnight drone attack on cities oil refinery pic.twitter.com/KaYEaGBonT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 20, 2026





Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine's Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim.



No official… https://t.co/1dQsWS0777 pic.twitter.com/yQcCaTLjAx — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί (19.09.2026), τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στόχο εκατοντάδων drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο.Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από τη Μόσχα, ο Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για 249 ουκρανικά drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές με κατοικίες.«Η επίθεση συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram λίγο μετά τις 06.00 ώρα Ελλάδας.Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, μια 44χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας — σε δύο διαφορετικά σημεία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πτώση drone πάνω σε κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Σε σειρά μηνυμάτων στο Telegram στη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο, από την πλευρά του, για τουλάχιστον 186 drones που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.Δεν διευκρίνισε την προέλευσή τους, ωστόσο οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς εναντίον της, στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.