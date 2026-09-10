10 φράσεις «κλισέ» που εξοργίζουν περισσότερο τους εργοδότες σε ένα βιογραφικό σημείωμα

10 φράσεις που εξοργίζουν περισσότερο τους εργοδότες σε ένα βιογραφικό σημείωμα, οι οποίες όλως παραδόξως είναι αυτές που χρησιμοποιούμε ...

Σύμφωνα με έρευνα, οι εργοδότες έχουν κουραστεί από τις κλισέ φράσεις που γράφουν οι υποψήφιοι κάθε φορά που αιτούνται για εργασία, και έτσι δεν προχωρούν στην πρόσληψή τους.Αυτές οι φράσεις είναι:Δουλεύω καλά υπό πίεση.Μπορώ να εργαστώ ανεξάρτητα.Είμαι ομαδικός παίκτης.Μπορώ να προσφέρω λύσεις σε προβλήματα.Είμαι καλός στην επικοινωνία.Έχω διόραση.Είμαι καλός ακροατής.Είμαι ενθουσιώδης.Άριστες γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες.Η προχειρότητα σε ένα βιογραφικό είναι ένας ακόμα λόγος για να το απορρίψει κάποιος, ενώ όπως αναφέρει η έρευνα, ακόμα και το φιλικό ύφος σε μία επιστολή ή σε ένα e-mail, ή τα γραμματικά λάθη ή τα λάθη στην πληκτρολόγηση κάνουν τους εργοδότες να δυσανασχετήσουν.Τέλος, η έρευνα τονίζει ότι μόλις το 1/5 των εργοδοτών έχει την υπομονή να ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός βιογραφικού, ενώ σχεδόν όλοι εξαγριώνονται με τους υποψήφιους που χρησιμοποιούν emojis και δεν διαθέτουν σοβαρό email.