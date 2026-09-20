Έχετε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή απλά επίμονες σκέψεις; Πώς να τις ξεχωρίσετε

Σε ποιον δεν έχει συμβεί να μην μπορεί να βγάλει κάτι από το μυαλό του ή να αισθάνεται υποχρεωμένος να ελέγξει δύο και τρεις φορές εάν...

Σε ποιον δεν έχει συμβεί να μην μπορεί να βγάλει κάτι από το μυαλό του ή να αισθάνεται υποχρεωμένος να ελέγξει δύο και τρεις φορές εάν έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο; Τέτοιες ενοχλητικές σκέψεις είναι φυσιολογικές. Συνήθως φεύγουν και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας.Αλλά για μερικούς ανθρώπους, οι ενοχλητικές σκέψεις μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτες, επίμονες και επεμβατικές, και έτσι μπορεί να προσπαθήσουν να τις ανακουφίσουν μέσω ψυχαναγκαστικών τελετουργιών: να πλένουν επανειλημμένα τα χέρια τους, για παράδειγμα, εάν φοβούνται ότι θα μολυνθούν από το άγγιγμα επιφανειών όπως πόρτες και πάγκοι.Είναι το σημείο που λέμε ότι το άτομο έχει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή OCD. Αλλά πώς ακριβώς διαφέρουν οι έμμονες σκέψεις των ατόμων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή από τις πιο ενοχλητικές σκέψεις που βιώνουμε κατά καιρούς από τον κήπο;