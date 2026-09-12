Πρωτοφανής Εναέριος αποκλεισμός στο Αιγαίο... Με ΝΟΤΑΜ η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά και αποκλείει τα τουρκικά drones...

Άμεση η συνάρτηση των απαγορεύσεων με την συνάντηση για το καλώδιο στο Παρίσι μεταξύ Μακρόν και Μητσοτάκη... Σε πλήρη εναέριο αποκλεισμό ...









Σε πλήρη εναέριο αποκλεισμό για την πλειονότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) προχωρεί η Αθήνα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με έξι επείγουσες ελληνικές αεροπορικές οδηγίες (NOTAM), ενεργοποιείται ένα εκτεταμένο δίκτυο Προσωρινά Απαγορευμένων Περιοχών (Temporary Restricted Areas) εντός του FIR Αθηνών, με επίκεντρο τα νησιά Κάρπαθο, Κάσο, καθώς και τις γειτονικές νησίδες Σαρία και Αρμαθιά.Η καθολική απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση από τις 07.00 έως τις 19.00. Το γεωγραφικό εύρος της δέσμευσης είναι πρωτοφανές, καθώς οι ζώνες αποκλεισμού καλύπτουν στρατηγικά σημεία όπως η Ολυμπος, το Απέρι και η Αρκάσα στην Κάρπαθο, ολόκληρο το νησί της Κάσου, καθώς και τους εναέριους χώρους γύρω από τα τοπικά αεροδρόμια Καρπάθου και Κάσου.Η απαγόρευση αφορά το ύψος από το έδαφος έως τα 400 πόδια (περίπου 120 μέτρα), το οποίο αποτελεί και το ανώτατο νόμιμο όριο πτήσης για τα κοινά, ερασιτεχνικά drones. Οπως αναφέρεται ρητά στις οδηγίες, όλες οι υπόλοιπες πτήσεις UAV στην περιοχή αναστέλλονται πλήρως.Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις δεν κατονομάζουν τον φορέα, η μεγάλη χρονική διάρκεια (ενάμισης μήνας), η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών «φωτογραφίζουν» τη διεξαγωγή εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων ή ειδικών επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων από τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Για το διάστημα αυτό, ο εγκεκριμένος κρατικός operator θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ οι πτήσεις θα διακόπτονται άμεσα αν απαιτηθεί για λόγους ασφαλείας.Οι τοπικές αερολιμενικές Αρχές συστήνουν στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες χειριστές να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες. Οι έλεγχοι αναμένονται ιδιαίτερα αυστηροί, καθώς η παραβίαση δεσμευμένου εναέριου χώρου σε περιόδους ειδικών επιχειρήσεων επισύρει βαρύτατες κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα.Αξίζει να επισημανθεί πως οι ΝΟΤΑΜ αυτές εκδόθηκαν την ημέρα συνάντησης Μητσοτάκη – Μακρόν στο Παρίσι, όπου συζήτησαν την υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, και την επόμενη. Επισημαίνεται, επίσης, πως η επανεκκίνηση των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου θα γίνει, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, από το σημείο που είχαν διακοπεί μετά την εμφάνιση τουρκικών πολεμικών πλοίων στις 22-23 Ιουλίου του 2024, δηλαδή ανατολικά της Κάσου.