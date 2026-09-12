ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 490 π.Χ: Η καταλυτική μάχη που έσωσε την Ευρώπη ...10.000 Έλληνες και 120.000 Πέρσες.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην περσική εκστρατεία κατά της Αθήνας και στη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ. είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που πα...









Τα γεγονότα που οδήγησαν στην περσική εκστρατεία κατά της Αθήνας και στη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ. είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που παραμένει σχετικά άγνωστο είναι οι στρατηγικές και οι τακτικές κινήσεις που προηγήθηκαν της μάχης αυτής, ανάμεσα σε 10.000 Έλληνες και 120.000 Πέρσες.Μετά την άγρια καταστολή της Ιωνικής επανάστασης από τους Πέρσες, ο Δαρείος αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στα δυτικά σύνορα του κράτους του. Οι Πέρσες θα εκστράτευαν κατά της Ελλάδας σε κάθε περίπτωση, είτε οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς βοηθούσαν στους Ίωνες, είτε όχι.Ο περσικός στόλος, υπό τους Δάτη και Αρταφέρνη, συνοδεία του Ιππία, διέπλευσε το Αιγαίο και επιτέθηκε στην Ερέτρια την οποία και κυρίευσε. Κατόπιν στράφηκε προς την Αθήνα. Οι Αθηναίοι, μετά την άλωση της Ερέτριας γνώριζαν ότι η πόλη τους αποτελούσε τον βασικό αντικειμενικό σκοπό της περσικής εκστρατείας. Γνώριζαν επίσης την φρικτή τύχη που τους περίμενε σε περίπτωση ήττας. Παρόλα ταύτα, οι Αθηναίοι επίσης δεν ομονόησαν. Αρκετοί, φοβούμενοι ότι ήταν αδύνατον να αντέξουν στην περσική επίθεση, πρότειναν συνθηκολόγηση με τον εχθρό.Οι πολλοί όμως αρνούνταν έστω να ακούσουν κάτι τέτοιο και πρότειναν την μέχρις εσχάτων αντίσταση στον εισβολέα. Η «φιλοπόλεμη» μερίδα είχε ως επικεφαλής έναν παλαιό γνώριμο των Περσών, τον Μιλτιάδη, τον κάποτε άρχοντα της χερσονήσου της Καλλιπόλεως, έναν από τους Ίωνες στρατηγούς που είχε υποχρεωτικώς εκστρατεύσει με τον Δαρείο κατά των Σκυθών και αυτόν που είχε αποδεχτεί την πρόταση των τελευταίων να καταστρέψει τις γέφυρες του Δούναβη, ώστε να παγιδευτεί και να αφανιστεί η περσική στρατιά.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: https://www.defence-point.gr/news/marathonas-490-p-ch-i-katalytiki-machi-pou-esose-tin-evropi