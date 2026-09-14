Απόρρητα έγγραφα της CIA: Οι καλύτεροι πράκτορες στον Ψυχρό Πόλεμο δεν ήταν άνθρωποι









Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτεται ότι η CIA προσπάθησε να εκπαιδεύσει σκύλους, γάτες, δελφίνια, ακόμη και πουλιά-από περιστέρια μέχρι κοράκια- ως πράκτορες.«Ένας από τους πιο «ψηλά ιστάμενους» πράκτορες της CIA, ήταν ένα κοράκι, ο «Do Da», που θα γινόταν ένας κορυφαίος πράκτορας στην κλάση της κατασκοπείας. Ωστόσο, το πουλί – κεντρική φιγούρα στο μιας δεκαετίας απόρρητο πρόγραμμα εκπαίδευση ζώων της CIA- εξαφανίστηκε καταμεσής της δοκιμής στην σχολή κατασκοπείας, στις αρχές του 1974.Στο πρόγραμμα των πουλιών, η Υπηρεσία είχε προσλάβει ορνιθολόγους προκειμένου να διαπιστώσει πια είδη πουλιών περνούν μέρος του χρόνου στη λεκάνη του Βόλγα ποταμού, νοτιοανατολικά της Μόσχας.Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι Αμερικανοί έβλεπαν τα μεταναστευτικά πουλιά ως «ζωντανούς αισθητήρες». Βάση της διατροφής τους, θα αποκάλυπταν τι είδους ουσίες δοκίμαζαν οι Ρώσοι, απλά εξετάζοντας τη σάρκα τους.Στις αρχές του 1970, η CIA στράφηκε στα αρπακτικά πουλιά και τα κοράκια, ελπίζοντας να μπορέσει να τα εκπαιδεύσει να ρίχνουν ακουστικές συσκευές στα παράθυρα ή για φωτογραφικές αποστολές του εχθρού.«Το κοράκι «Do Da» ήταν ο περισσότερα υποσχόμενος υποψήφιος για τη Σοβιετική Αποστολή, ήταν το αστέρι του προγράμματος, σύμφωνα με το AFP, αλλά κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής δέχτηκε επίθεση από ένα ζεύγος κοράκια και δεν το ξαναείδε ποτέ κανείς.Στη συνέχεια, η υπηρεσία απέκτησε εκατοντάδες περιστέρια και πραγματοποίησε δοκιμές στις ΗΠΑ με τα περιστέρια να είναι εξοπλισμένα με φωτογραφικές μηχανές για τη λήψη φωτογραφιών. Προετοιμάζονταν για μια μετέπειτα αποστολή στο Λένινγκραντ.Σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλά από τα περιστέρια τράβηξαν μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες της αμερικανικής υπαίθρου, αλλά τα περισσότερα δραπέτευσαν παίρνοντας μαζί τους τον πανάκριβο κατασκοπευτικό εξοπλισμό που κουβαλούσαν. Ωστόσο, από τα έγγραφα δεν αποκαλύπτεται αν η Επιχείρηση Λένινγκραν, τελικά, επιχειρήθηκε ποτέ.Στα «φιλοζωικά» προγράμματα της CIA δε χρησιμοποιήθηκαν μόνο πτηνά. Η Υπηρεσία μελέτησε και γάτες ως κινητές ακουστικές συσκευές παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα έγγραφα, εγκεφαλικά εμφυτεύματα σε σκύλους ώστε να γίνουν τηλεχειριζόμενοι με τηλεκοντρόλ δεν ήταν μόνο επιστημονική φαντασία.Τέλος, το πιο φιλόδοξο από τα συγκεκριμένα κατασκοπευτικά προγράμματα της CIA ήταν η εκπαίδευση μάχιμων δελφινιών. Αυτά θα ζώνονταν με εκρηκτικά και θα μετατρέπονταν σε σαμποτέρ. Ακόμη, αα τρύπωναν στα σοβιετικά λιμάνια και θα απόθεταν ακουστικές συσκευές ή θα κολυμπούσαν δίπλα στα σκάφη για να συλλέξουν ακουστικά δεδομένα.