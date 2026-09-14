Κατασχέθηκαν περίπου 19.500 κιλά με κονσέρβες τόνου πριν δοθούν στην κατανάλωση, με προέλευση από την Τουρκία

Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών,...

Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών, προχώρησαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης.Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή» και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη η ποσότητα -σχεδόν 20 τόνοι- να οδηγηθεί προς καταστροφή.Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε έπειτα από καταγγελία ούτε αφού το προϊόν είχε ήδη διοχετευθεί στην αγορά. Εντοπίστηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του επίσημου μηχανισμού ελέγχου και της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον προληπτικό χαρακτήρα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων.Η διαδικασία ξεκίνησε από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου Πειραιά στο φορτίο, προέλευσης Τουρκίας. Ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης.Ειδικότερα, σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας η περιεκτικότητα των μεμονωμένων δειγμάτων σε ισταμίνη ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 200 mg/kg, ενώ η μέση τιμή ανήλθε στα 574,1 mg/kg, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 mg/kg.Κατόπιν τούτων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προχώρησε στην κατάσχεση του συνόλου του φορτίου, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οδηγήθηκε σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης.