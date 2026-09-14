ΥΠΕΘΑ: Οι Στρατιωτικές Σχολές εντάχθηκαν στην υπηρεσία «Εύδοξος» και αποκτούν πρόσβαση στη διανομή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τρία συναπτά ακαδημαϊκά έτη με το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογ...

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τρία συναπτά ακαδημαϊκά έτη με το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Ενσωμάτωση, υποστήριξη και διαχείριση της διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (Υπηρεσία «Εύδοξος») για τις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» του ΥΠΕΘΑ, για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικούς πυλώνες την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις Στρατιωτικές Σχολές, την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.Με την υλοποίηση του έργου, οι σπουδαστές στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) αποκτούν οργανωμένη πρόσβαση στη διανομή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων μέσω της Υπηρεσίας «Εύδοξος», στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης.Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αφορά μόνο τα μέσα, αλλά πρωτίστως τη γνώση και την εκπαίδευση των στελεχών, του κύριου πολλαπλασιαστή ισχύος τους».Η προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 347.200 ευρώ, καλύπτει τρία συναπτά ακαδημαϊκά έτη, από το 2026–2027 έως και το 2028–2029 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2029.Περιλαμβάνει την αρχική ανάπτυξη, υλοποίηση και ενσωμάτωση της σχετικής Υπηρεσίας για τα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΜΥ, καθώς και τη συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της για τη διανομή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.