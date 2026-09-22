Οι Λαϊκές Αμυντικές Δυνάμεις της Ουγκάντα ​​(UPDF) διέκοψαν κάθε στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία. Αυτό δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήμ...



Όπως αναφέρει η Kampala Post, στις 18 Σεπτεμβρίου, ακτιβιστές της Πατριωτικής Ένωσης της Ουγκάντα ​​πραγματοποίησαν διαδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Καμπάλα, απαιτώντας την έκδοση του στελέχους της αντιπολίτευσης από την Ουγκάντα, Φρεντ Λουμπούγιε, ο οποίος ζει στην Τουρκία.



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Η Ουγκάντα, χώρα της Αφρικής, με σχεδόν 53 εκατομμύρια κατοίκους έχει τρομερή πληθυσμιακή ανάπτυξη και η μέση ηλικία στη χώρα είναι τα 17,5 έτη.



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Οι αρχές της Ουγκάντα ​​έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Λουμπούγιε κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την υγεία του προέδρου της Ουγκάντα, Γιουέρι Καγκούτα Μουσεβένι.



Σύμφωνα με το New Vision, η Τουρκία διεξάγει διάφορα προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων και των ναρκοθετών. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται τη μεταφορά αμυντικής τεχνολογίας και την αδειοδοτημένη παραγωγή όπλων.

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Echedoros.blog Όπως αναφέρει η Kampala Post, στις 18 Σεπτεμβρίου, ακτιβιστές της Πατριωτικής Ένωσης της Ουγκάντα ​​πραγματοποίησαν διαδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Καμπάλα, απαιτώντας την έκδοση του στελέχους της αντιπολίτευσης από την Ουγκάντα, Φρεντ Λουμπούγιε, ο οποίος ζει στην Τουρκία.**Η Ουγκάντα, χώρα της Αφρικής, με σχεδόν 53 εκατομμύρια κατοίκους έχει τρομερή πληθυσμιακή ανάπτυξη και η μέση ηλικία στη χώρα είναι τα 17,5 έτη.**Οι αρχές της Ουγκάντα ​​έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Λουμπούγιε κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την υγεία του προέδρου της Ουγκάντα, Γιουέρι Καγκούτα Μουσεβένι.Σύμφωνα με το New Vision, η Τουρκία διεξάγει διάφορα προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δυνάμεων και των ναρκοθετών. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται τη μεταφορά αμυντικής τεχνολογίας και την αδειοδοτημένη παραγωγή όπλων.

Οι Λαϊκές Αμυντικές Δυνάμεις της Ουγκάντα ​​(UPDF) διέκοψαν κάθε στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία.Αυτό δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Πληροφόρησης του NSOU, Συνταγματάρχης Chris Magezi.«Το UPDF δηλώνει την άμεση διακοπή κάθε είδους στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία», αναφέρει η ανακοίνωση.«Το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα στον αμυντικό τομέα και στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».