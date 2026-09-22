Χαμός σε κουρείο στην Κύπρο: 30χρονος αλλοδαπός έστειλε στο νοσοκομείο δύο αστυνομικούς – Τι συνέβη

Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης εργοδότησης και παράνομης παραμονής στο έδαφος...

Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης εργοδότησης και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν χθες το πρωί σε κουρείο, για διερεύνηση πληροφορίας σχετικά με παράνομη εργοδότηση.Στο υποστατικό εντοπίστηκε ο 30χρονος, ο οποίος εργαζόταν παράνομα, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε, ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Κατά τη διαδικασία σύλληψής του για αυτόφωρα αδικήματα, ο 30χρονος έσπρωξε τα μέλη της Αστυνομίας και εξήλθε του υποστατικού, επιχειρώντας να διαφύγει.Ανακόπηκε σε κοντινή απόσταση και κατά τη σύλληψή του, επιτέθηκε εναντίον των μελών της Αστυνομίας, χτυπώντας και δαγκώνοντάς τα, με αποτέλεσμα δύο μέλη της Αστυνομίας να τραυματιστούν και μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετάσεις.Όπως διαπιστώθηκε, το ένα μέλος υπέστη αιμάτωμα και τραυματισμό στο μάτι, ενώ το δεύτερο υπέστη εξάρθρωση ώμου.Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.