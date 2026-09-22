To MQ-28 Ghost Bat σε ρόλο συνοδού Ασφαλείας των Ελληνικών F-35 (video)

veteranos.gr_Το MQ-28 Ghost Bat είναι ένα από τα πιο προηγμένα Collaborative Combat Aircraft (CCA) και Loyal Wingman drones στον κόσμο, σχ...









veteranos.gr_Το MQ-28 Ghost Bat είναι ένα από τα πιο προηγμένα Collaborative Combat Aircraft (CCA) και Loyal Wingman drones στον κόσμο, σχεδιασμένο να συνεργάζεται με μαχητικά 5ης γενιάς όπως το F-35, προσφέροντας stealth, αισθητήρες, ηλεκτρονικό πόλεμο, αναγνώριση και δυνατότητα μεταφοράς όπλων σε ένα σύγχρονο δικτυοκεντρικό πεδίο μάχηςΣτο βίντεο αναλύουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, την ταχύτητα Mach 0,9, την εμβέλεια άνω των 2.000 ναυτικών μιλίων, την αυτονομία και τον ρόλο του MQ-28 Ghost Bat σε Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), καθώς και το πώς ένα τέτοιο UAV μπορεί να λειτουργήσει ως προωθημένος αισθητήρας, φορέας όπλων ή πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου για τα ελληνικά F-35 Με την Ελλάδα να εξετάζει την απόκτηση CCA για τα F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας.Το Ghost Bat θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την επιχειρησιακή φιλοσοφία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνοντας την επιβιωσιμότητα, την επίγνωση τακτικής κατάστασης και τη μαχητική ισχύ των ελληνικών αεροπορικών σχηματισμών απέναντι σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αεράμυνας και A2/AD