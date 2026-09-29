Μήπως κινδυνεύετε από άνοια...; Καλού κακού κάντε το τεστ των δέκα ερωτήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 47,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από άνοια, ενώ κάθε χρόνο καταγ...









Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 47,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από άνοια, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται 7,7 εκατομμύρια νέα περιστατικά.Μία ερευνα από τη Mayo Clinic ανοίγει το δρόμο για την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, δεδομένου ότι όσο νωρίτερα προκύψει η διάγνωση τόσο καλύτερη είναι η εξέλιξη για τον ασθενή.Συγκεκριμένα, οι ερευνητές επινόησαν μια βαθμολογική κλίμακα που βοηθά να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που διατρέχει καθένας από εμάς να εμφανίσει άνοια.Αν και το ερωτηματολόγιο βρίσκεται σε στάδιο επανεξέτασης και δεν έχει οριστικοποιηθεί, δείτε μερικές βασικές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε εάν κινδυνεύετε από άνοια:1. Πάσχετε από διαβήτη;2. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με το αλκοόλ;3. Ανησυχείτε για την κατάσταση της μνήμης σας;4. Η εκπαίδευσή σας διήρκησε λιγότερο από 12 χρόνια;5. Έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας, όπως ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής;6. Καπνίζετε;7. Έχετε λάβει διάγνωση για διαβήτη ως μεσήλικας;8. Έχετε λάβει διάγνωση για υπέρταση ως μεσήλικας;Επιπλέον ερωτήσεις για τους άνδρες:9. Είστε χήρος ή ελεύθερος;10. Έχετε Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 30;Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν απαντήσατε ΝΑΙ σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις.Η σχετική μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Neurology.