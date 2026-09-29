Γιατί το ισραηλινό ατρακτιδίο ELM-2060PES θα δώσει τρομερή δύναμη στα ελληνικά F-16 και Rafale;

Τα ελληνικά μαχητικά θα αποκτούσαν τρομερές δυνατότητες σε περίπτωση πολεμικής κρίσης με υπέρτερο αριθμητικά αντίπαλο Στο Γενικό Επιτελείο...

Τα ελληνικά μαχητικά θα αποκτούσαν τρομερές δυνατότητες σε περίπτωση πολεμικής κρίσης με υπέρτερο αριθμητικά αντίπαλοΣτο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ισραηλινής εταιρείας «IAI-ELTA Systems» και αρμόδιων επιτελών του ΓΕΑ, ΑΤΑ και ΕΤΗΜ.Αντικείμενο της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του αερομεταφερόμενου ατρακτιδίου αναγνώρισης ELM-2060PES, ενός προηγμένου συστήματος που ενσωματώνει τεχνολογία ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA SAR/GMTI) για αποστολές τακτικής συλλογής πληροφοριών.Το ELM-2060PES (Pod Electronic Scan) αποτελεί την εξελιγμένη έκδοση της σειράς ατρακτιδίων αναγνώρισης ELM-2060 της IAI-ELTA. Είναι σχεδιασμένο για την παροχή τακτικών πληροφοριών εικόνας (IMINT) σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στα μαχητικά αεροσκάφη να εκτελούν αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και στοχοποίησης από μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας (stand-off).Η μετάβαση στην τεχνολογία AESA (Active Electronically Scanned Array) για το ατρακτίδιο ELM-2060PES προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην Πολεμική Αεροπορία σε σχέση με την παλαιότερη έκδοση, όπως:Αυξημένη εμβέλεια και ανάλυση: Η ψηφιακή διαμόρφωση της δέσμης επιτρέπει τη δημιουργία χαρτών εδάφους εξαιρετικά υψηλής πιστότητας (SAR) από ασφαλείς αποστάσεις (Stand-off).Βελτιωμένο GMTI (Ground Moving Target Indicator): Επιτρέπει τον εντοπισμό, την απομόνωση και την παρακολούθηση κινούμενων στόχων στο έδαφος με μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε περιβάλλον με έντονη ηλεκτρονική παρεμβολή.Ανθεκτικότητα και Αξιοπιστία: Λόγω της φύσης των κεραιών AESA (πολλαπλά στοιχεία εκπομπής/λήψης), το σύστημα δεν βασίζεται σε κινητά μηχανικά μέρη, μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης στο ΕΤΗΜ και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα στο ΑΤΑ.Το ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας εστιάζεται διαχρονικά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ISR (Πληροφορίες, Επιτήρηση, Αναγνώριση) για το σύνολο του στόλου των μαχητικών της.Τεχνικές Προδιαγραφές & Δυνατότητες του ELM-2060PESΤο ατρακτίδιο (pod) της IAI-ELTA είναι ένα αυτόνομο σύστημα παντός καιρού που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων X-band και προσφέρει:Τεχνολογία AESA (Active Electronically Scanned Array): Αντικαθιστά τη μηχανική σάρωση με ηλεκτρονική, προσφέροντας ταχύτατη εναλλαγή διαμόρφωσης, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικά αντίμετρα (ECCM) και αυξημένη αξιοπιστία.Λειτουργία SAR (Synthetic Aperture Radar): Παράγει ασπρόμαυρες εικόνες του εδάφους με ανάλυση που προσεγγίζει τη φωτογραφική, ακόμη και μέσα από πυκνά σύννεφα, καταιγίδες, καπνό ή σε συνθήκες απόλυτου σκότους.Λειτουργία GMTI (Ground Moving Target Indication): Εντοπίζει και απομονώνει κινούμενους στόχους στην ξηρά ή τη θάλασσα (οχήματα, ερπυστριοφόρα, σκάφη), προβάλλοντας την κίνησή τους πάνω στον ψηφιακό χάρτη.Μετάδοση Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο (Data Link): Διαθέτει ενσωματωμένο αμφίδρομο σύστημα ζεύξης δεδομένων (Line-of-Sight), επιτρέποντας την άμεση αποστολή των πληροφοριών σε επίγειους σταθμούς λήψης (Ground Exploitation Stations) για άμεση ανάλυση.Το ατρακτίδιο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για εύκολη ενσωμάτωση σε αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων:F-16 (Block 30, 50, 52+, Advance & Viper).Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει μακρά εμπειρία με την παλαιότερη έκδοση (ELM-2060P) στα F-16, επομένως η υποδομή (πυλώνες, καλωδιώσεις, υποστήριξη από το ΕΤΗΜ) είναι ήδη εν μέρει οικεία.Αποτελεί τον βασικό υποψήφιο φορέα. Η Πολεμική Αεροπορία έχει μακρά εμπειρία με την παλαιότερη έκδοση (ELM-2060P) στα F-16, επομένως η υποδομή (πυλώνες, καλωδιώσεις, υποστήριξη από το ΕΤΗΜ) είναι ήδη εν μέρει οικεία.Παρόλο που αυτά τα αεροσκάφη 5ης και 4.5 γενιάς διαθέτουν δικά τους πανίσχυρα εσωτερικά ραντάρ AESA (RBE2 και AN/APG-81 αντίστοιχα) με ενσωματωμένες λειτουργίες SAR/GMTI, η χρήση ενός εξωτερικού εξειδικευμένου ατρακτιδίου απαλλάσσει το κύριο ραντάρ του αεροσκάφους ώστε να εκτελεί αποκλειστικά αποστολές αέρος-αέρος.