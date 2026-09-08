Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως €10.000 για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ήμισυ πριν από τη μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα ...

Με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ήμισυ πριν από τη μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για οκτώ Περιφερειακές Ενότητες, ενώ στον σχεδιασμό προστίθενται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξεύρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης.Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Φλώρινα, την Πέλλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτίας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στη δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην εφαρμογή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον Έβρο δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται παραμονή τουλάχιστον τριών ετών. Οι αναλυτικοί όροι για τις νέες περιοχές θα περιγράφονται στις αντίστοιχες αποφάσεις.Στη διευρυμένη φάση προβλέπεται η ενίσχυση να φτάνει τα 10.000 ευρώ ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικισμού. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στον Έβρο: εκεί τα 10.000 ευρώ δίνονται για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ σε μεγαλύτερο οικισμό το ποσό ξεκινά από τις 6.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, μέχρι το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ. Η τελική πρόσκληση θα αποσαφηνίσει το ποσό που αντιστοιχεί στις νέες αιτήσεις.Αλλαγή προβλέπεται και στον χρόνο πληρωμής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, θα υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, δηλαδή 5.000 ευρώ σε περίπτωση ενίσχυσης 10.000 ευρώ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την προκαταβολή και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού αναμένονται στο πλαίσιο εφαρμογής.Η επέκταση ανοίγει επίσης το πρόγραμμα σε περισσότερες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν, τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ένστολοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους. Παράλληλα, το υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι δεν θα απαιτείται εργασία στην περιοχή της μετεγκατάστασης. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κατηγορία θα αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση.Οι αιτήσεις για τη δράση που λειτουργεί ήδη στον Έβρο γίνονται ηλεκτρονικά στο relocation.vouchers.gov.gr. Για τις νέες περιοχές εκκρεμούν η ενεργοποίηση της πλατφόρμας, ο κατάλογος των επιλέξιμων δήμων και οικισμών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι καταβολής της ενίσχυσης.