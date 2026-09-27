Αγγλία: Ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική... Πρώτες φωτογραφίες συλληφθέντων για τρομοκρατικό χτύπημα

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ηγείται πλέον των ερευνών για το σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος με εκρηκτικά στη νοτιοδυτική Α...
Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ηγείται πλέον των ερευνών για το σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος με εκρηκτικά στη νοτιοδυτική Αγγλία. Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ, στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.
Μέλη της αντιτρομοκρατικής καταγράφονται σε φωτογραφίες να συλλαμβάνουν πέντε άνδρες. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ότι η ομάδα είχε στην κατοχή της τρία λευκά βανάκια - στα οποία υπήρχαν υποψίες ότι μεταφέρονταν βόμβες – και τα μέλη της βιντεοσκοπήθηκαν κατά τη σύλληψη να κάθονται γυμνοί από τη μέση και πάνω και με χειροπέδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αστυνομικοί ενδέχεται να υποψιάζονταν πως φορούσαν γιλέκα αυτοκτονίας.
Η βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσαϊρ, αποτελεί το κέντρο διοίκησης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρήσεις από την Ευρώπη και έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες έπλητταν πλοία στο Στενό του Ορμούζ.
Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, σε σχέση με το περιστατικό κοντά στη βάση της RAF Φέρφορντ (πρόκειται για βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την αμερικανική Αεροπορία - USAF) στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρέθηκε κοντά στη βάση πραγματοποιώντας ελέγχους για παγιδευμένα οχήματα.
Η αστυνομία δήλωσε ότι «εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο», αν και παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής. Πάντως, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί και σε άλλες αμερικανικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι η βάση της RAF Λέικενκιθ στο Σάφολκ έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου «Charlie» – το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο απειλής αναφέρει η Daily Mail.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν στηθεί οδοφράγματα και υπάρχει παρουσία ένοπλων αστυνομικών και κοντά στη βάση του Κότσγουολντ, ενώ οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σταθμευμένα στην περιοχή.
«Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται»
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα [αυτό το περιστατικό] αντιμετωπίζεται». Ο Γουές Στρίτινγκ ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις εξειδικευμένες ομάδες «που ενήργησαν τόσο άμεσα» σχετικά με το περιστατικό στο Γκλόστερσαϊρ.
Ο υπουργός δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «ακριβώς τον λόγο για τον οποίο οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο».
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