Αγγλία: Ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική... Πρώτες φωτογραφίες συλληφθέντων για τρομοκρατικό χτύπημα





Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρέθηκε κοντά στη βάση πραγματοποιώντας ελέγχους για παγιδευμένα οχήματα.Η αστυνομία δήλωσε ότι «εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο», αν και παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής. Πάντως, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί και σε άλλες αμερικανικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι η βάση της RAF Λέικενκιθ στο Σάφολκ έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου «Charlie» – το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο απειλής αναφέρει η Daily Mail.Τις τελευταίες ημέρες έχουν στηθεί οδοφράγματα και υπάρχει παρουσία ένοπλων αστυνομικών και κοντά στη βάση του Κότσγουολντ, ενώ οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σταθμευμένα στην περιοχή.«Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται»Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα [αυτό το περιστατικό] αντιμετωπίζεται». Ο Γουές Στρίτινγκ ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις εξειδικευμένες ομάδες «που ενήργησαν τόσο άμεσα» σχετικά με το περιστατικό στο Γκλόστερσαϊρ.Ο υπουργός δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «ακριβώς τον λόγο για τον οποίο οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο».