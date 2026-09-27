Εύβοια: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Κλειστοί δρόμοι και απεγκλωβισμοί

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, με τις αρχές να βρίσκοντα...

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Παρά τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές, τα προβλήματα μέχρι στιγμής παραμένουν περιορισμένα. Η κακοκαιρία, ωστόσο, αναμένεται να συνεχιστεί έως το απόγευμα.Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια κατοικιών πλημμύρισαν, ενώ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου παρουσιάστηκαν δυσκολίες λόγω κατολισθήσεων και φερτών υλικών.Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 130 χιλιοστά βροχής, τη στιγμή που κατά τις μεγάλες πλημμύρες του 2020 είχαν φτάσει τα 160 χιλιοστά. Παρά τη σημαντική ποσότητα νερού, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής εκτεταμένες ζημιές.Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση στη θέση Δερβένι, όπου ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου εννέα ώρες, εξαιτίας κατολισθήσεων. Συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία στις 9 το πρωί.Παράλληλα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από υπόγεια κατοικιών, ενώ σημειώθηκε και περιστατικό απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών τουριστών στα Πολιτικά Ευβοίας.Το όχημα των δύο τουριστών ακινητοποιήθηκε στη λάσπη και τα φερτά υλικά που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο. Οι ίδιοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.Αυτή την ώρα, σε διάφορους δήμους παραμένουν μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.«Δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, περιγράφοντας τις προσπάθειες των συνεργείων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με στόχο να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν νέα προβλήματα και να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο.