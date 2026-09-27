Αμήχανη αντίδραση της Άγκυρας στη «βόμβα» Λαβρόφ για τη μεταφορά των S-400: «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις» είπε ο Φιντάν

«Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017» δ...

«Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «με όλους», χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν είχε ζητήσει από τη Μόσχα τη μεταφορά των συστημάτων.«Όταν ολοκληρωθούν, θα το ανακοινώσουμε ούτως ή άλλως στο κοινό», δήλωσε ο Φιντάν στην Τουρκάλα δημοσιογράφο Μπαχάρ Φεϊζάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε δηλώσεις που δημοσίευσε η ίδια στο X.Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε κυριολεκτικά την Τουρκία για το θέμα του ρωσικού συστήματος S-400 στέλνοντας το μήνυμα ότι απαιτείται η έγκριση της Μόσχας για να πουληθεί σε άλλη χώρα.Ο Λαβρόφ, μιλώντας στην ίδια δημοσιογράφο ήταν απόλυτος για το καθεστώς των S-400 και των συζητήσεων για την μεταφορά τους εκτός της Τουρκίας, ώστε να μπορέσει η κατοχική χώρα να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35.Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών αν ο Λαβρόφ είχε μόλις δηλώσει ότι το θέμα των S-400 θα μπορούσε να συζητηθεί εφόσον η Τουρκία υποβάλει αίτηση και ότι η Μόσχα φαινόταν να περιμένει ένα επίσημο αίτημα.«Ποιος είπε ότι δεν συζητάμε;» απάντησε ο Φιντάν.Όταν ρωτήθηκε πότε σχεδίαζε η Άγκυρα να υποβάλει επίσημη αίτηση, είπε: «Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται, φίλοι μου. Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται με όλους».Όταν ρωτήθηκε αν η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ήταν βέβαιη, δεδομένου του όρου του Λαβρόφ ότι η τρίτη χώρα δεν πρέπει να πουλάει όπλα στην Ουκρανία, ο Φιντάν είπε: «Όπως είπα, οι συνομιλίες μας για το θέμα αυτό συνεχίζονται, αγαπητοί φίλοι».Όταν ρωτήθηκε αν οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να πω τίποτα».