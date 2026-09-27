Κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και στρες: Οι τροφές που «σβήνουν» τα συμπτώματα

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αξιολόγηση δημοσιευμένων δεδομένων για την ψυχική υγεία και τα συμπληρώματα διατροφής αποφαίνεται ότι και η καλή ...

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αξιολόγηση δημοσιευμένων δεδομένων για την ψυχική υγεία και τα συμπληρώματα διατροφής αποφαίνεται ότι και η καλή διατροφή... ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου!«Οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου», σύμφωνα με την βιβλική ρήση και τώρα μια νέα μελέτη, η μεγαλύτερη στο είδος της, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το ίδιο ισχύει και για τη διατροφή και την ευεργετική επίδρασή της στην ψυχική μας υγεία.Σύμφωνα με την πρώτη στο είδος της μετα-σύνθεση (πρόκειται για επαναξιολόγηση στοιχείων από μετα-αναλύσεις) που δημοσιεύεται στο World Psychiatry, τεκμηριώνεται πλέον μια λίστα διατροφικών συστατικών που αποδεδειγμένα βοηθούν στη διαχείριση μιας ευρείας γκάμας ψυχικών διαταραχών.Εκτός από την επιβεβαίωση ότι η κακή διατροφή σχετίζεται με τις ψυχικές νόσου, μια πλειάδα ερευνητικών στοιχείων αναδεικνύουν τα οφέλη των συμπληρωμάτων διατροφής στους ψυχικά πάσχοντες.Ομάδα ειδικών από το Ερευνητικό Ινστιτούτο NICM του Σίδνεϊ και το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνεϊ μελέτησε τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία με στόχο να καταλήξουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα για τα οφέλη συγκεκριμένων διατροφικών συμπληρωμάτων (περιλαμβανομένης της δοσολογίας, των συμπτωμάτων, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας) σε διαφορετικές ψυχικές παθήσεις.Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία από 33 μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενων μελετών και από 10.951 πάσχοντες από ψυχικές νόσους, περιλαμβανομένης της κατάθλιψης, του στρες και της αγχώδους διαταραχής, της διπολικής διαταραχής, των διαταραχών προσωπικότητας, της σχιζοφρένειας και της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).Αν και η πλειοψηφία των διατροφικών συμπληρωμάτων που αξιολογήθηκαν δεν επέφεραν σημαντική βελτίωση στην ψυχική υγεία, οι επιστήμονες βρήκαν ισχυρές αποδείξεις ότι συγκεκριμένα συμπληρώματα είναι αποτελεσματικά ως επιπρόσθετη θεραπεία για κάποιες ψυχικές νόσους, συμπληρωματικά των συμβατικών θεραπειών.Πάντως όλα τα συμπληρώματα διατροφής διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλή όταν λαμβάνονται στην συνιστώμενη δοσολογία και σύμφωνα με τις συνταγογραφικές οδηγίες και δεν προκύπτουν στοιχεία για σοβαρές παρενέργειες ή αντενδείξεις με τα ψυχιατρικά φάρμακα.Τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι:-Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα έχουν θετική επίδραση ως επιπρόσθετη θεραπεία στην μείζονα κατάθλιψη αφού παρατηρείται μείωση της συμπτωματολογίας πέραν των επιδράσεων της μονοθεραπείας με αντικαταθλιπτικά.-Προκύπτουν αποδείξεις ότι τα συμπληρώματα ωμέγα 3 έχουν μικρό όφελος στην ΔΕΠΥ.-Το αμινοξύ Ν-ακετυλοκυστεΐνη είναι χρήσιμο ενισχυτικό της θεραπείας για τις διαταραχές διάθεσης και την σχιζοφρένεια.-Συγκεκριμένα συμπληρώματα φυλλικού οξέος είναι αποτελεσματικά ως επιπρόσθετη αγωγή στη μείζονα κατάθλιψη και τη σχιζοφρένεια.-Δεν προκύπτουν αποδείξεις για τα ωμέγα 3 και την σχιζοφρένεια ή άλλες ψυχικές παθήσεις.-Ελλιπή είναι τα στοιχεία που να υποστηρίζουν την χρήση βιταμινών (κυρίως E, C ή D) και ιχνοστοιχείων (ψευδάργυρος και μαγνήσιο) έναντι των ψυχικών διαταραχών.Σύμφωνα με τον Δρ. Joseph Firth, από το αυστραλιανό Ινστιτούτο NICM, τα πρώτα αυτά συμπεράσματα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον τρόπο χρήσης των συμπληρωμάτων διατροφής στη θεραπεία διαφόρων ψυχικών παθήσεων.