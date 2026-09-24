Ο κόμης Δράκουλας εξοντώνει τους Τούρκους… Η νυκτερινή σφαγή των Οθωμανών

history-point.grΜετά την Άλωση της Πόλης το 1453 ο Μωάμεθ Β’ συνέχισε την επεκτατική του πολιτική. Το 1460 ο Τούρκος σουλτάνος έστειλε πρε...









history-point.grΜετά την Άλωση της Πόλης το 1453 ο Μωάμεθ Β’ συνέχισε την επεκτατική του πολιτική. Το 1460 ο Τούρκος σουλτάνος έστειλε πρεσβεία στον Βλάχο ηγεμόνα Βλαντ Ντρακιούλ ζητώντας την καταβολή φόρου υποτέλειας που όφειλε από το 1459. Σε απάντηση ο Βλαντ σκότωσε τους Τούρκους απεσταλμένους.Ο σουλτάνος ζητούσε 10.000 νομίσματα και 1.000 αγόρια για να τα εντάξει στο σώμα των γενίτσαρων. Σε απάντηση της άρνησης του Βλαντ τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Βλαχία αλλά δέχτηκαν την επίθεση του Βλαντ και όσοι συνελήφθησαν παλουκώθηκαν.Ο Μωάμεθ έστειλε τον Χαμζά πασά με 1.000 επίλεκτους άνδρες με την εντολή, υποτίθεται, να διαπραγματευτεί με τον Βλαντ. Στην πραγματικότητα σκοπός του ήταν να τον συλλάβει. Ο Βλαντ κατάλαβε την παγίδα και επιτιθέμενος εξόντωσε το τουρκικό απόσπασμα. Στην συνέχεια λεηλάτησε ότι το τουρκικό φτάνοντας μέχρι τη Βουλγαρία. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε εξοντώσει 23.000 Τούρκους παλουκώνοντάς τους.Μαθαίνοντας τα συμβάντα ο Μωάμεθ εξοργίστηκε. Αδυνατώντας να κινηθεί ο ίδιος έστειλε τον μεγάλο βεζίρη Μαχμούτ κατά του Βλαντ, επικεφαλής 18.000 ανδρών. Και η δύναμη αυτή όμως ηττήθηκε από τον ακαταπόνητο Βλάχο αρχηγό. Τουλάχιστον 10.000 Τούρκοι εξοντώθηκαν.Ο Μωάμεθ εκστρατεύειΎστερα από αυτό ο Μωάμεθ δεν είχε άλλη επιλογή από το να εκστρατεύσει προσωπικά κατά του Βλαντ. Την άνοιξη του 1462 ο Μωάμεθ ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη επικεφαλής μιας τεράστιας στρατιάς 150.000 ανδρών. Ο ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ανεβάζει την τουρκική δύναμη στους 250.000 άνδρες, ενώ τουρκικές πηγές κάνουν λόγο για 300.000 άνδρες. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/o-drakoylas-exontonei-toys-toyrkoys-i-nykterini-sfagi-ton-othomanon