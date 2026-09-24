Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει... Χιλιάδες Έφεδροι πολίτες στα όπλά… Εντυπωσιακή η προσέλευση στα τρία Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας

Κατά χιλιάδες εγγράφονται, σύμφωνα με το ΓΕΣ, οι εθελοντές έφεδροι στην αντίστοιχη εφαρμογή του gov.gr, με στόχο τη δημιουργία ενός στρατ...



Εμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των drones και στην αντιμετώπιση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον μάχης.



Επιπλέον οι έφεδροι εκπαιδεύονται και στους εξομοιωτές βολής μέσα από ρεαλιστικά τακτικά σενάρια.



Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι έφεδροι λαμβάνουν το ειδικό διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου» και εντάσσονται στην αμυντική διάταξη της χώρας.

Κατά χιλιάδες εγγράφονται, σύμφωνα με το ΓΕΣ, οι εθελοντές έφεδροι στην αντίστοιχη εφαρμογή του gov.gr, με στόχο τη δημιουργία ενός στρατού πολιτών, μιας εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων όπως περιγράφεται στη μεταρρυθμιστική «βίβλο» του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, «Ατζέντα 2030».Ανά τρεις εβδομάδες, νέες σειρές καλούνται στα τρία Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ) του Στρατού Ξηράς στον Αυλώνα, το Λιτόχωρο και τη Νάουσα. Αν και πρόκειται για νέο θεσμό με μόλις τρεις μήνες λειτουργίας, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή, όπως αναφέρουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, και η παρεχόμενη εκπαίδευση ουσιαστική.Ακόμη μία σειρά ενεργών εθελοντών εφέδρων ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις 21 Σεπτεμβρίου, όπου εκτός από τα τυπικά αντικείμενα, εξοικειώνονται και με τις νέες τεχνολογίες.