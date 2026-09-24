Μεσίστιες οι σημαίες στην Πυροσβεστική για τον αδικοχαμένο πυροσβέστη Πέτρο Διακάκη - Το μήνυμα του Αρχηγού

Σε κλίμα πένθους η Πυροσβεστική αποτίει φόρο τιμής στον Υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του κ...

Σε κλίμα πένθους η Πυροσβεστική αποτίει φόρο τιμής στον Υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο.Με αφορμή την ημέρα της ταφής του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του.Το μήνυμα του Αρχηγού της ΠυροσβεστικήςΟ Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, εξέφρασε τα συλλυπητήρια σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας προς την οικογένεια και τους οικείους του 52χρονου πυροσβέστη.Στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια, την κοινωνική προσφορά και την αγάπη του Πέτρου Διακάκη προς τον συνάνθρωπο.«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο Υπαρχιπυροσβέστη Διακάκη Πέτρο, που χάθηκε με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια», αναφέρει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.Όπως τονίζει, ο Πέτρος Διακάκης «υπηρέτησε με ζήλο και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο».«Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.